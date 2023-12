Hoe katten de slimste en meest luie levenswijze ontwikkelden

De huiskat is een van de succesvolste diersoorten ter wereld. Niet alleen is het dier er in geslaagd zich over alle continenten te verspreiden, het heeft een in het dierenrijk een vrijwel ongekend niveau weten te bereiken. Terwijl over de hele wereld wezens dagelijks hun best moeten doen om hun kostje bij elkaar te scharrelen of te jagen, heeft de kat een nieuw concept ontwikkeld. Het zoogdier laat zijn voedselvoorziening volledig verzorgen door een ander dier, de mens, in ruil voor de illusie dat die daardoor de baas over de kat zou zijn. Slimmer kun je het eigenlijk nauwelijks bedenken.