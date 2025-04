Hoe kan het dat politiek en media niet willen zien wat Israël doet? Opinie • Vandaag • leestijd 6 minuten • 302 keer bekeken • bewaren

In 2008 ben ik afgestudeerd en in 2009 ging ik bij de krijgsmacht. Het was de tijd van Afghanistan, en volgens de beeldvorming verdedigden wij de vrije democratie tegen de moslimbarbaren die Amerika hadden aangevallen en die overal in Europa terreuraanslagen pleegden. Ik hoopte bij te kunnen dragen aan die strijd, ook om de ereschuld aan Amerika in te lossen op grond van de bevrijding in WOII. Omdat ik jurist was toen ik in dienst trad, leidde Defensie mij op tot legal advisor. Ik werd klaargestoomd in alle details van het oorlogsrecht, zodat ik een commandant on the spot kon adviseren of geweldgebruik in een bepaalde situatie was toegestaan of niet.

Fast forward naar 7 oktober 2023. Net als iedereen was ik geschokt over de onvoorziene aanval op Israëlische burgers. Alleen daarna zag ik een aantal dingen die ik niet begreep. Verhalen over het levend verbranden van slachtoffers bijvoorbeeld, waarbij beeldmateriaal zwartgeblakerde en in puin geschoten kibboetsen liet zien. Dit terwijl duidelijk was dat Hamas alleen handvuurwapens en granaten had. En al vrij snel werd duidelijk dat het Israëlische leger daar zelf, door de inzet van Apache gevechtshelikopters, drones, mortieren en tanks verantwoordelijk voor was. En dus ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van die 1200 burgerslachtoffers. Maar daar hoorde je niemand over.

Ook de verhalen over baby’s in ovens, baby’s aan waslijnen, en massale verkrachtingen, kwamen mij vreemd voor. Stel je namelijk voor dat jij de vijand bent en tot doestelling hebt de grens over te gaan, zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken en gijzelaars mee terug te nemen naar eigen gebied. In militaire termen noem je dat ‘direct action’. Het Israëlische leger is 1.000 keer sterker dan Hamas. De enige voordelen die Hamas op dat moment heeft, zijn een goede voorbereiding en het verrassingselement.

Dus: je bent net de grens over gestoken, en verwacht dat het hoogopgeleide en hyper getrainde Israëlische leger ieder moment de tegenaanval zal inzetten. Je moet zo snel mogelijk terug naar eigen gebied, om die gijzelaars veilig te stellen. Zij zijn het immers die Hamas op strategisch niveau bargaining chips geven; zij zijn het doel van de operatie. Denk je nou echt dat terwijl iedere nanoseconde telt, je bezig gaat met baby’s in ovens stoppen en baby’s aan waslijnen hangen? Denk je nou echt dat er überhaupt tijd is, laat staan mentale ruimte, om vrouwen te verkrachten?

Er is dan ook nooit enig bewijs geweest voor die baby’s, en ook die verkrachtingen blijken achteraf zeer dubieus. Wat ik daar niet begreep is waarom het nodig was die verhalen de wereld in te slingeren. Je bent net aangevallen, je hebt het volste recht om jezelf te verdedigen. Waarom moet je dat groter maken?

Totdat ik de reactie op 7 oktober zag. Vanuit mijn kennis en expertise was duidelijk dat Israël, meteen die eerste week al, allerlei regels van het humanitair oorlogsrecht aan het schenden was. Dit terwijl onze premier zei dat Israël het recht op zelfverdediging had, mits het zich aan het humanitair oorlogsrecht hield. In die periode is daar door experts eventjes, heel voorzichtig, wel wat kritiek op geweest, maar daarna werd het stil. Mensen die op de andere kant van het verhaal wilden wijzen werden schuimbekkend de mond gesnoerd. Zelf heb ik ook van alles en nog wat geprobeerd om vanuit mijn militaire en juridische expertise een andere kant van het verhaal te laten zien. Maar geen enkel medium durfde kritiek op het Israëlische narratief te publiceren. Niet de Volkskrant, niet het NRC, niet het algemeen dagblad, niet de Trouw, niet nieuwsuur, niet buitenhof, niet de Nieuws BV, niet de NOS, en niet RTL.

De vraag is hoe dat komt. Hoe komt het dat Israël wordt toegestaan een heel land van de kaart te vegen? Hoe komt het dat Nederland zo’n moeite heeft met kritiek op Israël, terwijl al lang duidelijk is dat er een genocide gaande is? Zijn wij zo schaamteloos dat wanneer onder onze ogen een volk door uithongering, moord en ziekte van de kaart wordt geveegd, we niet eens tot een staakt het vuren oproepen? Is dat wie wij zijn?

Is het vrijheid van meningsuiting, als mensen niet durven kritiek te hebben op het uitmoorden van een volk, omdat ze je anders antisemitisch noemen, en je misschien wel ontslagen wordt? Is dat de vrijheid van meningsuiting, waarvan onze 'liberale' intellectuelen zelfgenoegzaam verkondigen dat die ons onderscheidt van de barbaren? Is dat democratie? Als je je niet kunt uitspreken tegen massamoord? Is dat de democratie die zo nodig wij met gewapend geweld aan de andere kant van de wereld moesten brengen?

En hoe het eigenlijk dat Nederland zo krampachtig vasthoudt aan het beeld van Israël als de heilige maagd Maria? Het komt door christenfundamentalisten, die geloven dat Palestina totaal bezet moet worden door de joden, zodat de Bijbelse eindtijd aanbreekt en Jezus terug op aarde komt. Het komt door de dienaren van mammon die alleen maar in geld en macht geloven, en bewerkstelligd hebben dat Rutte secretaris-generaal van de Navo is geworden. Het komt door een schuldgevoel ten aanzien van de Holocaust, waardoor wij denken dat we Israël niet mogen bekritiseren. En het komt doordat onze media te laf of te lui zijn om hun werk te doen.

Wist je bijvoorbeeld dat de Verenigde Naties al in 1971 hebben besloten dat het Palestijnse volk het recht heeft zich te ontworstelen aan koloniale overheersing? Dat daar in 1979 expliciet aan werd verduidelijkt dat het recht van de Palestijnen om te vechten voor onafhankelijkheid en bevrijding van buitenlandse overheersing, ook bestaat uit het recht op de gewapende strijd? In 1982 en 1983 is dat nogmaals herbevestigd.

Wist je dat Israël tot stand is gebracht door middel van geweld en terreur, op de toenmalige inheemse bevolking? Wist je dat voorafgaand aan het uitvinden van de staat Israël, Joden, christenen en moslims er eeuwenlang vreedzaam leefden, en de Joodse bevolking er slechts een minderheid was? Wist je dat ook die inheemse Arabische Joden, door de Europese kolonisten, als minderwaardig worden gezien?

Wist je dat toen de Palestijnen in 2018 zich vreedzaam verzetten met een demonstratie langs de grens (Great March of Return), Israël daar met snipers op gereageerd heeft door burgers door hun knieën te schieten? Wist je dat christenen in Israël bespuugd en vernederd worden? Wist je dat Palestijnen zonder verdenking en zonder vorm van proces door het leger ontvoerd worden naar de gevangenis? Wist je dat Israël een apartheidsstaat is, vergelijkbaar met het Zuid-Afrika van destijds? En dit is allemaal niet iets van de laatste maanden, of sinds 7 oktober, maar al decennialang gaande.

Ons wordt altijd maar voorgehouden dat de Palestijnen zelfmoordterroristen zijn en dat hun vlag symbool staat voor terreur. Maar ondanks dat het moslims zijn, waarvan ons geleerd is dat we er bang voor moeten zijn; ondanks dat het Arabieren zijn, waarvan ons geleerd is dat ze onderontwikkeld zijn, en ondanks dat ze een taal spreken waarvan ons geleerd is dat die barbaars in de oren klinkt – het zijn gewoon mensen. Het zijn gewoon mensen die van hun kinderen houden, en die in vrede willen leven.

Alleen, wat zou jij doen als al je journalisten worden vermoord, zodat niemand nog de verhalen uit de killzone kan laten zien? Wat zou jij doen als humanitaire hulpverleners, evenals medici, geen beschermde status hebben maar juist doelwit zijn? Het duidt op psychologische oorlogsvoering, terreur, zodat niemand je volk nog durft te helpen terwijl het afgeslacht wordt. Wat zou jij doen als je opa, evenals de rest van z’n dorp, door middel van terreur uit z’n dorp verdreven is en de rest van z’n leven in een vluchtelingenkamp heeft geleefd? Wat zou je doen als je vader vermoord is, je broertje is ontvoerd en zonder vorm van proces wegkwijnt in een kerker, en je zusje in een rolstoel zit omdat ze door haar knieën geschoten is? Dit terwijl je zelf als derderangs burger leeft in een apartheidsstaat?

Het probleem is: doordat onze media hun werk niet doen, worden wij impliciet voorgelogen. In een land dat collectieve zelfcensuur verkiest, geldt geen vrijheid van meningsuiting. En ondertussen voltrekt zich een holocaust. De massavernietiging van een volk. Ja het is onzinnig dat demonstranten op de UvA de boel kort en klein slaan, maar ze hebben wel een punt. Zij zien de leugen. Zij zien de leugen die Nederland in z’n greep houdt. En het is tijd dat de rest van ons hem ook gaat zien. Daarbij kan niet op onze conventionele media worden vertrouwd. Zij hebben stuk voor stuk het narratief van de massamoordenaar prioriteit gegeven boven de journalistieke taakopvatting. Op TikTok en op Youtube is echter meer dan voldoende materiaal te vinden om de ogen te openen. Een eerste kijktip is bijvoorbeeld ‘The untold history of the Israeli defence forces’ van Middle East Eye. En vergeet daarna niet Gideon Levy te kijken.