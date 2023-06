Hoe kan het dat de overheid de hele boel naar de Filistijnen reguleert, terwijl ze echt gevaar over het hoofd ziet?

19 jun. 2023 - 16:43

Het is niet de overheid en het gebrek aan regels dat deze ellende heeft veroorzaakt. Het is het ontbreken van een brandscheiding tussen woningen die hier de das omdoet. Brandscheidingsmuren tussen woningen is verplicht conform het bouwbesluit, maar om een of andere reden is deze regel hier niet toegepast. Je ziet dat de brand is gestopt bij het vierde huis. En op het rijtje daarachter is goed te zien dat daar in het dak tussen de vierde en de vijfde woning een brandscheiding in de zonnepanelen is aangebracht. In tegenstelling tot de blokjes van vier waar het dak (zonnepanelen) gewoon doorloopt. Dit is de boosdoener.