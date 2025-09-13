Hoe kan Coenradie voor veiligheid voor vrouwen zijn als ze tegelijk discriminatie tegen vrouwen steunt? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 664 keer bekeken • bewaren

Jenny Rozema

Ingrid Coenradie profileert zich al een tijd als voorvechter van veiligheid voor vrouwen. Als boegbeeld zelfs. Maandag nog zat ze bij de talkshow RTL Tonight, waar ze uitgebreid mocht vertellen over hoe zij voor veiligheid voor vrouwen staat en welke plannen haar partij, JA21, hiervoor heeft. Leuk en alles, maar er is één fundamenteel JA21-standpunt waar Coenradie het niet over heeft en waar interviewers niet naar vragen, terwijl dat standpunt op zijn zachtst gezegd een hele grote voetnoot zet bij alles wat Coenradie zegt.

JA21 wil discriminatie legaal maken.

Dat staat vrijwel zwart-op-wit in de grondbeginselen van de partij. JA21 wil de horizontale werking van de grondwet afschaffen. Dat betekent dat de grondwet niet meer zou gelden voor burgers onderling. Dus artikel 1 van de grondwet, dat stelt dat alle mensen – inclusief mannen en vrouwen – aan elkaar gelijk zijn? Dat zou dan voor burgers, bedrijven en organisaties simpelweg niet meer gelden. Dat is ook geen toevalligheid: dat is het doel. In de grondbeginselen staat letterlijk dat JA21 dit wil vanwege het verbod op discriminatie. Dat dat ook geldt voor burgers noemen ze een ‘ongunstige ontwikkeling’.

Er is geen andere manier om dit te lezen: JA21 wil het verbod op discriminatie afschaffen. En misschien goed om nogmaals te benoemen: dat gaat dus ook over discriminatie tegen vrouwen.

Kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als het verbod op discriminatie verdwijnt? Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat bedrijven mogen weigeren om vrouwen aan te nemen. Dat winkels, sportscholen, evenementen en elke andere organisatie in Nederland mag weigeren om vrouwen binnen te laten. Dat bedrijven mogen weigeren om hun diensten aan vrouwen te leveren. Dat verenigingen vrouwen mogen verbieden om lid te worden. Zelfs dat onafhankelijke instanties en hulpverleners in principe zouden mogen weigeren om vrouwen te helpen. Het is bijna ondenkbaar, maar het zijn concrete gevolgen van wat JA21 bepleit.

Het voelt bijna onnozel om te zeggen, maar als je discriminatie legaal maakt, dan verslechter je de maatschappelijke positie van iedereen die wordt gediscrimineerd gigantisch. Dus ook die van vrouwen. Dat maakt vrouwen veel kwetsbaarder, en per extensie ook onveiliger. Bijvoorbeeld omdat het afhankelijkheid van een man kan vergroten, omdat het zelfstandigheid moeilijker maakt, omdat het hulp vinden moeilijker kan maken en omdat het een maatschappelijk klimaat van ongelijkheid, uitsluiting en onderdrukking voedt. Precies het klimaat dat ook geweld tegen vrouwen aanwakkert.

En hier heeft Coenradie dus ook voor getekend.

Zij heeft zich verkiesbaar gesteld voor een partij die hiervoor staat. Sterker nog: ze fungeert er trots als een boegbeeld voor. Dat betekent dat ze deze grondbeginselen ook wel moet onderschrijven. Dat, of ze heeft geen enkele moeite gedaan om uit te zoeken bij wat voor partij ze zich eigenlijk heeft aangesloten.

Iedereen die de politiek volgt, zou al wel moeten weten dat JA21 er sowieso nooit voor álle vrouwen zou zijn. Vrouwen van kleur, vrouwen met een migratieachtergrond, vluchtelingen, moslima’s, joodse vrouwen, lhbtqia+ vrouwen, enzovoort, zij hoefden al nooit op veel steun van JA21 te rekenen. Kijk daarvoor maar naar hun uitspraken over racisme, hun standpunten over de islam, hun plannen voor vluchtelingen, Nanninga’s tweets over joden, Eerdmans’ uitspraken over ‘woke’, enzovoort.

Maar als je erkent dat vrouwen onderdrukt worden omdat ze vrouw zijn (wat Coenradie erkent), en je weet dat JA21 discriminatie wil toestaan, hoe kan je dan als kandidaat voor JA21 nog volhouden dat je überhaupt voor de veiligheid en rechten van vrouwen staat? Hoe kun je tegelijk tégen geweld tegen vrouwen te zijn, en vóór het legaliseren van discrimineren tegen vrouwen? Leg het mij maar uit, want volgens mij gaat dat gewoon niet samen.

Eén ding is mij wel duidelijk. Coenradie kan zich opgooien als verdediger van vrouwen zoveel ze wil, maar als je echt geeft om vrouwenrechten en die wil beschermen, dan zou ik niet stemmen op JA21.