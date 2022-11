Hoe Kamp van Koningsbrugge door een poepje definitief werd uitgeschakeld Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 362 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: SirCryalot

Ochtend, ergens in de Ardennen. De wannabe-commando’s staan op het punt om te vertrekken. Van instructeur Ray krijgen ze te horen dat ze het bos moesten achterlaten alsof er nooit iemand was geweest. Presentator Jeroen van Koningsbrugge trekt een guitige wenkbrauw op naar de camera. Behalve wenkbrauwen optrekken voert hij verder weinig uit. Terwijl de cursisten (een term die eerder doet denken aan gepensioneerden achter een schildersezel) zich tijdens de opdrachten uit de naad zweten, staat Jeroen erbij en kijkt ernaar. Eigenlijk heb je de helft van de tijd geen idee waar hij uithangt.

Onder begeleiding van spannende muziek, gaan de deelnemers aan de slag. Slaapzakken worden opgerold, tenten opgevouwen en herfstbladeren gestrooid om alle sporen te wissen. Ze moeten “de shit achter je kont opruimen”, zoals mijn moeder dat altijd zei. Dit keer letterlijk, want een van de cursisten had “gekakt”.

Commando Ray was not amused. ‘En als hier iemand loopt en er ligt kak?’ vroeg hij aan de groep. ‘Wat dan?’

‘Dan krijgen ze argwaan,’ reageerde cursist Edino die het net nog in zijn broek deed om het woord kak.

‘Argwaan?’ herhaalde Ray. ‘Weet je wat ik krijg, als ik kak zie?’

Niemand beantwoordde deze retorische vraag en ook Ray zelf leek even de draad kwijt.

‘Als ik kak zie,’ ging hij verder op professionele toon, ‘dan denk ik: hier heeft iemand gescheten. Dát denk ik dan.’

Een paar weken terug meldde Defensie dat ze stoppen met Kamp van Koningsbrugge. ‘De formule van KVK in het nieuwe seizoen sluit niet meer aan op de manier waarop het Korps Commandotroepen zich wil presenteren,’ aldus een woordvoerder.

Met die nieuwe formule wordt, denk ik, gedoeld op het vervangen van de gewone deelnemers door “Bekende Burgers.”

Zoals zo’n beetje ieder realityprogramma is ook dit format gezwicht voor de wens van John de Mol-types om overal BN’ers aan toe te voegen. Het goede nieuws is dat de spoeling daarvan nu zo dun is geworden dat BN’ers stiekem weer gewone mensen zijn.

‘Wijs je iemand aan of ruim je het zelf op…?’ vroeg Ray. Over twee minuten terug.

Gewapend met een mitrailleur en een vuilniszak begon de verantwoordelijke rekruut aan de zoektocht naar zijn uitwerpselen.

‘Er lag wc-papier bij... Ik kan het niet meer vinden. Ah, hier. Ik sta ernaast...’

Ondertussen keek de legerleiding dreigend op zijn horloge. Met drie man gingen ze op zoek naar de laatste drol.

Even later stond iedereen weer in het gelid.

‘Dat was een beetje gek, hè?’ zei Ray tegen de groep alsof hij het tegen een stel kleuters had.