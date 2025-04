Hoe je met een stukje techniek een vertrouwensbreuk met je partner kunt helen Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 238 keer bekeken • bewaren

Han van der Horst doet aan relatietherapie

De komende maanden zullen wij veel horen over de zaak Ali B. De voormalige knuffelmarokkaan is in eerste instantie tot twee jaar cel veroordeeld wegens verkrachting en poging tot verkrachting. Het Openbaar Ministerie vindt dat te weinig en Ali B. acht zich onschuldig. Beide partijen gingen in hoger beroep.

Dit zal ongetwijfeld tot veel maatschappelijke discussie leiden over het gedrag van mannen in het algemeen. Dan gaat het niet direct over strafbare feiten maar over je handen niet thuis kunnen houden en je tong niet in bedwang, waar dan de grenzen liggen en wat je als partner van zo’n grijpgraag type kunt accepteren. Sunny Bergmans documentaire Blauwe Ballen zal daarbij zeker opnieuw onder de aandacht worden gebracht. De boodschap daarvan is immers dat mannen moeten leren hun eigen gedrag kritisch te onderzoeken.

Als mannen over de schreef gaan zijn zij - dat leert de ervaring - in veel gevallen maar al te bereid excuses aan te bieden en onder tranen beterschap te beloven.

Er bestaat een hele industrie aan relatietherapeuten die helpen te lijmen wat kapot is gemaakt. Er zijn hele media outlets aan gewijd. Het is een miljoenenbusiness.

Je moet de partners ook niet de kost geven die hun geliefde trouw blijven zelfs als hun daden tot een veroordeling leiden. Bij de straf hoort dan vaak de verplichting in therapie te gaan.

Misschien is er een alternatief, dat naast of in plaats van dit alles veel problemen op zou kunnen lossen.

Dit is de kern van de zaak: wij hebben hier te maken met mannen die hun eigen seksualiteit niet onder controle kunnen houden. Als zij willen dat hun partner bij hen blijft, zouden zij haar kunnen aanbieden die controle over te dragen. Dat is helemaal niet moeilijk. Er zijn tal van handzame producten op de markt die de penis insluiten terwijl er geen problemen ontstaan met het urineren. Zelfs Bol.com heeft er een aantal van op voorraad in veel maten en soorten. Een hele categorie is zo klein dat ze gemakkelijk onder de broek verborgen kunnen worden. Google maar eens op CB3000 bijvoorbeeld. Zwaardere kuisheidsgordels met een metalen band om het middel bestaan al eeuwen en zijn in vele maten en soorten verkrijgbaar.

Dit is de clou: ze worden afgesloten met een slotje en de schuldbewuste zondaar geeft de sleuteltjes aan de partner. Deze stopt het ene sleuteltje in haar handtas of - beter - draagt het bij wijze van sieraad aan een kettinkje om haar nek. Het is van belang dat zij de reservesleutel niet in huis verstopt maar in bewaring geeft bij een zus of een hartsvriendin met de opdracht die onder geen voorwaarde af te geven aan de nu ingesloten man. Met een stevige straal van de douche valt een kuisheidskooi redelijk te reinigen. Het spreekt vanzelf dat de vrouw aanwezig moet zijn als hij even los moet voor een grondiger wasbeurt.

Zelf hoeft zij op seksueel gebied niets te kort te komen. Haar man houdt nog genoeg mogelijkheden over haar tevreden te stellen en hij heeft nu reden extra zijn best te doen. En als zij gaat shoppen met vriendinnen weet ze: de sleutel tot het relatieherstel draag ik om mijn nek.

Een bedrogen partner kan natuurlijk ook eisen dat de ander een kuisheidskooi aanvaardt als hij een breuk wil voorkomen. Dit alles onder Lenins motto: “Vertrouwen is goed, controle is beter.”

Nu is het aan de sleutelhoudster om te bepalen waar en wanneer haar man zelf tot ontlading komt. Dit biedt grote mogelijkheden tot heropvoeding.

De sleutel tot het relatieherstel

Als de ander dan weigert of eindeloos begint te discussiëren, weet je: die moet ik meteen de deur wijzen.

Dure grap? Voor het geld hoef je het niet te laten. De goedkoopste exemplaren zijn al voor een paar tientjes verkrijgbaar. Het wordt tijd dat de Consumentenbond eens een aantal testen doet want het is niet altijd gemakkelijk zelf een goede prijs-kwaliteit vergelijking te maken. Het zou mooi zijn als het publiek wist wat hier een beste koop is.

Het zou mij niet verbazen als sommige opzichtige verzoeningen met de inzet van dit eenvoudige instrument te maken hebben, ja, dat je de gasten niet de kost moet geven die er met eentje rond lopen zonder dat iemand behalve hun partner er iets van weet. Anders was het aanbod niet zo groot en divers. En wie weet is - bij rechtszaken - een officier of een rechter wel mild te stemmen als een bekennende beklaagde verklaart zo’n ding al te dragen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij