Hoe je corona-wappies veel geld uit de zak klopt: verneuk de massa, grijp de kassa

Karel van het Reve staat vooral bekend om zijn vlijmscherpe essays maar hij heeft ook fictie geschreven waaronder Nacht op de Kale Berg. De hoofdpersoon in die roman hoopt het hart van een mooi meisje te winnen door voor haar binnen een jaar één miljoen gulden bij elkaar te brengen. Hij doet dat door te profeteren. God of een god – dat detail herinner ik me niet meer – wil dat er onmiddellijk een tempel wordt opgericht te zijner ere. Dit gebouw kost een miljoen. De hoofdpersoon heeft er vervolgens weinig moeite mee dat bedrag bij zijn bekeerlingen in te zamelen.

Als ik de bodem zie van mijn portemonnee, komt me altijd Karel van het Reve voor de geest met zijn grijnzende kop. Ik zou een godsdienst moeten beginnen in plaats van dagelijks te ploeteren op dat kantoor. In principe vergt dat geen investering. Je brengt een heilsboodschap en je collecteert. Het moet natuurlijk wel verschillen van wat de concurrentie te bieden heeft. Dit land snakt naar spiritualiteit.

Het is er nooit van gekomen. Wel koester ik een geheime bewondering voor iedereen die de mensheid met zo'n boodschap flink wat geld uit de zak weet te kloppen. Hartstikke goed. Mooi verzonnen. Verneuk de massa, grijp de kassa.

Een interessante variant op dit thema is de heilsboodschap die tevens een concreet kwaad aanwijst, een vijand die bestreden moet worden. Van dit gegeven heeft ene Pieter of Pedro K. met zijn echtgenote Jade gebruik gemaakt, zo lezen wij in de Volkskrant.

De man noemt zich 'onafhankelijk dominee'. Dat is op zich al een briljante vondst. Met deze autoriteit riep hij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC) in het leven. Deze stelde zich ten doel onafhankelijk onderzoek te doen naar het coronabeleid. Thierry Baudet en het FVD stonden daar helemaal achter, aldus de dominee. Hij wilde bovendien tribunalen oprichten om de verantwoordelijken voor de corona-misstanden te vonnissen.

U begrijpt: gedegen onderzoek is niet gratis. Laat staan het in het leven roepen van tribunalen. Dan is de zaalhuur nog maar een kleinigheid. Wil je zoiets degelijk aanpakken, dan zijn daarmee tonnen gemoeid. En men moest ook nog optornen tegen de elite en de staat. Pedro en Jade vroegen dan ook om donaties. Ze zamelden binnen korte tijd € 380.000 in. Er verscheen bij uitgeverij De Blauwe Tijger een Tussenrapportage Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020vol zogenaamde verhoren met corona-sceptici, waarvan het maar de vraag is of ze authentiek zijn.

Met het aldus ingezamelde geld betaalde ds. Pedro zijn schulden af bij de deurwaarder. De rest ging naar de familie. Alles is weg.

Technisch gezien is dit natuurlijk niet het vestigen van een nieuwe godsdienst maar het heeft er wel veel van weg. Het doet in ieder geval denken aan Nacht op de Kale Berg.

Helaas, ds. Pedro en zijn Jade lijken tegen de lamp te lopen. Zij zijn bij vonnis van de rechtbank in Den Haag uit het bestuur van hun stichting gezet. Mr. Mathieu Souren is aangesteld als curator. Hij trof een lege huls aan. De onafhankelijke dominee blijkt uitkeringsgerechtigde. Daar valt niets te halen.

Deze muis heeft ongetwijfeld een staartje. Toch kan ik sympathie voor Pedro en Jade niet verhelen. Zij vonden in de kringen rond Thierry Baudet en Tom Zwitser van uitgeverij De Blauwe Tijger een categorie mensen die graag bedrogen willen worden. Zij zijn op hun wenken bediend.

Je komt ze wel tegen, die lui, vrij vaak nog. Hen hoef je niks te vertellen. Zij laten de kachel niet met zich aanmaken. Klaus Schwab en het World Economic Forum zullen hen niet bij de neus nemen. Corona is een samenzwering van de wereldelite. Zij kennen de feiten. Als je zo iemand ontmoet weet je, dat is er eentje. Die kun je met een goed verhaal leeg trekken. Zij zijn gevoelig voor een slimme openbaring.

Ik kan er niet boos over worden. Laat ik dat openlijk erkennen. De Baghwan, ook zo eentje of de Pinksterdominees die je tien procent van je inkomen aan hun kerk laten geven. Ik zeg: proost, jongens, op het goede leven. Het is je van harte gegund. En wat mij betreft ontspringen Pedro en Jade in al hun glorie de dans.

Een tip: vooral voor jongeren die willen samenwonen en tonnen nodig hebben voor een huis, bekijk ter inspiratie dit interview met ds. Kenneth Copeland over zijn levensstijl.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

