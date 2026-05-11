Hoe Israël probeert het Songfestival te slopen: paar honderd stemmers per land genoeg om te winnen

De EBU, de koepelorganisatie van Europese publieke omroepen, gaf de Israëlische publieke omroep een paar dagen geleden een officiële waarschuwing: de Israëlische deelnemer aan het Songfestival Noam Bettan had via sociale media in verschillende talen opgeroepen om tien keer op hem te stemmen. Dat is niet de bedoeling, liet de EBU weten.

De oproep van Bettan past niettemin in een patroon. Ook vorig jaar klonk er kritiek op Israël dat een dubieuze reclamecampagne voerde om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Premier Benjamin Netanyahu riep destijds via sociale media op om twintig keer op de Israëlische kandidate Yuval Raphael te stemmen. Pro-Israëlische groepen in Europa verspreidden vergelijkbare oproepen, via sociale media maar ook via e-mail en WhatsApp.

Volgens de organisatie van het Songfestival werd de uitslag daardoor niet beïnvloed. Maar klopt dat eigenlijk wel?

The New York Times is in de stemdata van het vorige Songfestival gedoken en heeft ontdekt dat in verscheidene landen maar een paar honderd stemmers nodig waren om Israël de meeste punten te bezorgen. Als voorbeeld noemt de krant Spanje, waar de publieke opinie bepaald niet op de hand van Israël was, maar Raphael toch de meeste stemmen (ruim 47.000) kreeg. Daarmee liet ze de nummer twee ver achter zich.

The New York Times laat zien dat er maar een paar duizend fanatieke Israël-supporters in Spanje nodig zijn om die 47.000 stemmen binnen te harken. Als ze allemaal twintig stemmen uitbrengen ben je er al. Nog erger: een paar honderd fanatieke stemmers waren al voldoende om op de eerste plaats te eindigen. De nummer twee, Oekraïne, kreeg nog geen 10.000 stemmen.

Hoewel de jury allesbehalve enthousiast was over het nummer van Raphael, belandde Israël door de publieksstemmen alsnog op de tweede plaats in de eindklassering. Het heeft er alle schijn van dat dat gebeurde op een manier die in strijd is met de geest van het Songfestival, dat ooit is opgezet als een verbindend volksfeest.

Dit jaar heeft de EBU het maximumaantal stemmen per persoon teruggebracht tot tien. Ook daarmee blijft het mogelijk om via een gecoördineerde actie de uitslag flink te beïnvloeden. Het moge duidelijk zijn dat Noam Bettan daarmee al is begonnen.