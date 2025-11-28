Een dubieuze organisatie met banden met de Israëlische autoriteiten haalt Palestijnen uit Gaza weg via geheime vluchten . Reizigers betalen duizenden dollars om zonder papieren en officiële reisdocumenten het gebied te verlaten, waarna ze in landen als Zuid-Afrika worden afgezet zonder dat lokale overheden daarvan op de hoogte zijn.

De operatie wordt uitgevoerd door "Al-Majd Europe", een schimmige organisatie, gerund door een Israëlisch-Estse zakenman, met valse registratiegegevens en een website vol nepfoto's die samenwerkt met het Israëlische ministerie van Defensie. Vooral hoogopgeleide Palestijnen zoals artsen en ingenieurs verlaten Gaza op deze manier, wat leidt tot een gerichte braindrain. Critici vrezen voor mensenhandel en waarschuwen voor wat zij beschouwen als een moderne vorm van etnische zuivering.