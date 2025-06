Hoe is Nederland veranderd in een samenleving waarin extreemrechts denken normaal is geworden

Migratie wordt door velen, met name op rechts, gezien als de grootste bedreiging van hun welvaart. De schuldige? De buitenlander. En er zou sprake zijn van een enorme instroom van migranten, terwijl de cijfers een ander verhaal vertellen. Ja, er waren pieken op het hoogtepunt van de oorlog in Syrië en nadat Vladimir Poetin Oekraïne binnenviel, maar ook die aantallen lopen al tijden terug. En die crisis in de opvang? Ja, die is is, maar dat is niet omdat de aantallen asielzoekers stijgen, maar omdat onder VVD-bewind de opvang kapotbezuinigd is en alleen maar verder wordt afgebouwd en versoberd.