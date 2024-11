Hoe houd je je hoofd koel in deze donkere tijden? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 184 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

© cc-foto: Maigh

Het leven is kort en de tijd gaat snel. Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om je druk te maken over zaken waar je niks aan kunt veranderen.

De afgelopen week lijkt het wel alsof we keihard achteruit gehold zijn met z'n allen. Trump die opnieuw president is geworden, de Kristallnacht-herdenking en de uit de hand gelopen voetbalwedstrijd van Ajax tegen Tel Aviv.

Stap 1 kijk zo min mogelijk nieuws

Zelf heb ik 2 jaar geleden mijn tv de deur uitgedaan, ik was 't beu om steeds maar hetzelfde te kijken. Ik kijk nooit naar 't nieuws en praatprogramma’s vind ik niet interessant. Doorgaans nodigen ze mensen uit waarvan ik 9 van de 10 keer denk: waarom nou? Voor de hoogte- (of dieptepunten) van het nieuws volg ik de nieuwslijn op mijn telefoon wel of kijk ik wat trending is op X. Zo blijf je ook op de hoogte zonder er diep in te duiken.

Houd dit een deel van mijn ontwikkeling tegen? Misschien wel maar ik zoek mijn vertier liever in dingen waar ik wel vrolijk van wordt dan in dingen waar je toch niks aan kunt veranderen.

Stap 2 vermijd zinloze discussies

Ik zit al zo’n 12 jaar met veel plezier op X en ik hou het ook plezierig omdat ik discussies zo veel mogelijk vermijd. Ten eerste heb ik er de energie niet voor vanwege de beperking die ik heb en ten tweede post ik voornamelijk dingen over mijn eigen leven en reageer ik op de leuke mensen die voorbijkomen op mijn tijdlijn. Zo hou je jezelf afzijdig van de lelijke kanten van X die voornamelijk op trending voorkomen.

Stap 3 vind uit waar je blij van wordt

Het leven is kort en de tijd gaat snel. Ik heb geleerd dat het geen zin heeft om je druk te maken over zaken waar je niks aan kunt veranderen. Zelf word ik blij van tekenen, schrijven, puzzelen en pianospelen. Dingen waar ik rustig van word en waardoor ik even alle ellende in de wereld kan vergeten. Tenslotte heeft niemand er wat aan als ik weer in een depressie wegzak.

Natuurlijk voel ik me verdrietig om alles wat er gebeurd en vraag ik me af waar we in vredesnaam in terecht zijn gekomen met z'n allen. Desondanks blijf ik hier liever niet te lang bij stilstaan en richt ik me liever op dingen waar ik wel blij van word. Je leeft tenslotte maar 1 keer dus gebruik ik deze tijd liever voor wat 't beste werkt voor mij.