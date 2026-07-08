Hoe Hossam Hassan op het WK 2026 uitgroeide van bondsman tot volksheld Opinie Gisteren • leestijd 4 minuten • 956 keer bekeken • Bewaren

Mongi Farhani Filmmaker, schrijver en kunstschilder Persoon volgen

De wedstrijd tussen Egypte en Argentinië in de achtste finales van het WK 2026 was veel meer dan een dramatische uitschakeling voor de Farao’s. Het was de ultieme ontknoping van een wedergeboorte; een historische transformatie van een van de meest controversiële figuren uit de Arabische voetbalgeschiedenis: coach Hossam Hassan.

Wie Hossam Hassan in het verleden volgde — en dan met name tijdens de Afrika Cup in Marokko — kon zich weleens storen aan zijn extreme emoties, of wat destijds leek op arrogantie en provocatie richting fans en rivalen. Jarenlang leek hij een spreekbuis voor het sport-establishment, opererend in de schaduw van officiële instanties en eigenbelang. Maar dit WK bleek het beslissende keerpunt. Hij begreep de les en veranderde. Hij keerde terug naar waar hij hoort: als een trouwe zoon van het volk, die vecht voor hun idealen, deelt in hun vreugde en rouwt om hun verdriet.

FIFA-hypocrisie: Van de handreiking aan Trump tot marketingproduct Messi

Dit wereldkampioenschap legde de hypocrisie bloot van de FIFA-slogans over 'fair play en gelijke kansen'. Terwijl de wereld getuige was van flagrante politieke inmenging door de Amerikaanse president Donald Trump — die de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun wist te bevriezen om het gastland te plezieren — werd Egypte slachtoffer van een schaamteloze, bewuste 'arbitrale diefstal' tegen Argentinië. Wereldwijde media spreken er vandaag dan ook schande van; de internationale pers is unaniem in haar oordeel dat de arbitrage ronduit schandalig en een WK onwaardig was.

De meest veelzeggende scène van deze corruptie speelde zich niet eens af op het veld, maar op de eretribune. De camera's vingen FIFA-voorzitter Gianni Infantino op met een lijkbleek en bezorgd gezicht toen Egypte met 2-0 voorstond en de wereldkampioen dreigde uit te schakelen. Die blik sloeg direct om in pure opluchting en vreugde zodra Argentinië de wedstrijd kantelde. Deze emotionele paradox aan de top van de voetbalpiramide bevestigde wat al vaststond: het grootste 'marketingproduct' ter wereld (Lionel Messi) moest ten koste van alles worden beschermd tegen een vroege uitschakeling.

Het is immers dezelfde Messi die dit hele toernooi al de hand boven het hoofd wordt gehouden; de man die in de eerdere wedstrijd tegen Algerije eigenlijk al een overduidelijke rode kaart had moeten krijgen, maar op miraculeuze wijze werd gespaard door de arbitrage. Alles is klaarblijkelijk geoorloofd om de winsten van de sponsors veilig te stellen, ten koste van het bloed, zweet en toen van de Farao’s.

In het geweld van dit grootkapitaal keek Hossam Hassan niet lijdzaam toe. Toen hij zijn armen kruiste in het bekende 'X'-gebaar tegen racisme, recht in het gezicht van de scheidsrechter, verdedigde hij geen arbitrale beslissing. Het was een trotse hartenkreet namens een heel continent dat de koloniale superioriteit van internationale instituten definitief verwerpt.

De schreeuw om Gaza: Waar menselijkheid en sport elkaar ontmoeten

De hernieuwde grootsheid van Hossam Hassan werd niet geboren uit tactiek op het veld, maar uit een morele moed die het wereldwijde geweten wakker schudde. In een toernooi waarin de FIFA de monden snoert en politieke uitingen keihard bestraft, koos de 'Kapitein' ervoor om de Palestijnse vlag te dragen. Hij sprak zich met pijn in het hart uit over het onschuldige bloed van de kinderen in Gaza, dat vloeit onder een beschamend internationaal stilzwijgen.

Zijn woorden raakten de harten van miljarden mensen. Niet alleen in de Arabische wereld, maar ook in het Westen, waar burgers de straat opgingen tegen dit onrecht. Hossam Hassan sprak de universele taal van de menselijkheid — een taal die alle volkeren begrijpen. Daarmee plaatste hij de tragedie van die kinderen boven elk sportief belang of persoonlijke sancties die 'Zwitserland' (het hoofdkwartier van de FIFA) hem zou kunnen opleggen.

Terechte zorgen: een vuil politiek spel tussen Frankrijk en Argentinië

Nu de wereld zich opmaakt voor die andere kraker tussen Marokko en Frankrijk, bekruipt mij een terechte persoonlijke angst dat dit scenario zich herhaalt. Er is namelijk een Argentijnse scheidsrechter aangesteld voor dit duel. Ik vrees een vuil spelletje van vriendjespolitiek achter de schermen. Nadat de Franse scheidsrechter Letexier zijn taak succesvol volbracht en Argentinië ten koste van Egypte doorliet, ben ik bang dat de Argentijnse arbitrage nu de rode loper uitrolt voor Frankrijk ten koste van de Atlasleeuwen. Het heeft er alle schijn van dat dit systeem de belangen van de 'grote jongens' beschermt en Arabische en Afrikaanse teams elimineert, hoe sterk ze ook zijn. Ik hoop vurig dat mijn intuïtie er ernstig naast zit.

De tranen van Shobeir en de hoogste eretitel

De statistieken zullen schrijven dat Argentinië doorging, maar de geschiedenis zal onthouden dat Mostafa Shobeir goud schreef door twee penalty's te stoppen (waaronder één van Messi). De geschiedenis zal onthouden dat de oprechte tranen van Shobeir na het fluitsignaal tranen waren van onmacht tegen een corrupt FIFA-systeem, en geen tranen van sportieve zwakte.

Egypte verloor in de boeken van de FIFA en in de spreadsheets van het grote geld, maar won de harten en geesten van miljarden sympathisanten wereldwijd. En Hossam Hassan won de mooiste titel van allemaal: "De coach van het menselijk geweten en de held van het volk."

Het grote publiek heeft een feilloos intuïtief kompas; het vergeeft altijd degenen die oprecht en strijdbaar terugkeren in hun armen. Hossam Hassan bevrijdde zich van de ketenen van een 'corrupt establishment' om te spreken met de stem van de straat. Op het moment dat hij resoluut koos voor de menselijkheid, trad hij toe tot de geschiedenis. Hij dwong daarmee zelfs zijn voormalige critici — onder wie ikzelf — tot een diepe, respectvolle buiging.

Kortom: we hebben de kwalificatie verloren, maar we hebben Hossam Hassan de Mens gewonnen. En ik spreek hier niet puur als Arabier of Afrikaan van geboorte, maar simpelweg als mens, als wereldburger en als een oprechte liefhebber van het pure voetbal.