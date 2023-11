Hoe het radicaal-rechtse populisme ook in Nederland won

27 nov. 2023 - 15:55

Ik wil er toch even op wijzen dat de grondwet wijzigen gewoon kan en mag met een 2/3 meerderheid. Andere veelgenoemde zaken liggen in (juridische) conflicten met verdragen, maar ook die zijn te wijzigen of zelfs te negeren. Dus we kunnen wel de hele tijd in koor het gospel van de goede zeden blijven zingen dat dingen ongrondwettelijk zijn - en ik vind daar zelf ook wel wat van - maar in feite is dat wat anders dan ondemocratisch. Het is allemaal eerder onethisch en ook daar kan je een Nietzscheaans perspectief innemen. Het is inherent aan de status quo dat ze wijzen op wat er reeds veilig is gesteld, maar het is ook inherent aan radicale beweging daar juist tegen aan te trappen. Neem Marx, die echte democratie binnen het kapitalisme in feite onmogelijk achtte. Waarschuwen is niet zo effectief gebleken de afgelopen 20 jaar. Mijn eigen interpretatie is dat het begint met de economische basis. De neoliberale / laatkapitalistische samenleving heeft z'n best tijd gehad. Veel fundamentele instituties zijn niet meer houdbaar. Een groot deel van links biedt geen serieuze radicale alternatieven meer en rechts wel. Ook al zijn dat vaak geen fijne alternatieven.