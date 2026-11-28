Hoe het OM een pro-Israëlische aanval op vreedzame pro-Palestijnse activisten onder het tapijt veegde Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 106 keer bekeken • Bewaren

Op 6 mei 2024 brak een groep pro-Israëlische buitenstaanders illegaal door de barricades van het vreedzame pro-Palestijnse tentenkamp op de UvA-campus Roeterseiland. Zij gooiden en sloegen met fakkels naar de pro-Palestijnse demonstranten. Toch vervolgde het Openbaar Ministerie (OM) alleen de Palestijnse activist Samer A., die in de chaos twee keer met een houten plank sloeg. De rechtbank veroordeelde hem deze maand tot een celstraf gelijk aan zijn voorarrest en stelde vast dat de kampbewoners zich mochten verweren tegen een "vijandige groep" die het geweld begon. De aangiftes van vijftien Palestina-activisten tegen die gewelddadige groep indringers werden in april geseponeerd. Volgens het OM lukte het niet de daders te identificeren.

Uit een uitgebreide reconstructie van NRC blijkt nu dat het OM daar bizar weinig moeite voor deed. De twee aangevers tegen A. staan op video midden in de groep indringers wanneer het geweld losbarst, terwijl justitie hen uitsluitend als slachtoffers behandelde. In EW Magazine zeiden twee mannen uit de groep dat zij bewust onrust wilden veroorzaken. In dat interview zeggen de twee: "We zagen dat in de Verenigde Staten op sommige campussen zulke tentenkampen wel twee weken lang werden getolereerd. Totdat er een tegendemonstratie kwam uit Joodse of pro-Israëlische hoek. Binnen een dag greep de politie in en veegde het tentenkamp en de demonstranten weg. Dat wilden we hier ook bereiken".

Het OM heeft de twee bij hen bekende pro-Israëlische belagers één keer gevraagd of ze andere leden van de groep herkenden. Daarop was het antwoord nee, en daar liet Justitie het bij. Ook Esther Voet, hoofdredacteur van het NIW en spreekpop van het genocidale Israëlische regime, die op X pochte een aantal van de jongens te kennen, werd niet door het OM bevraagd. Tegenover NRC zegt ze haar "bronnen" niet prijs te willen geven.

Behalve onwil tot gedegen onderzoek, blunderde Justitie ook met het dossier. Dat bevat onjuistheden: een pro-Israëlische aangever sprak van een schedelbreuk, terwijl het medisch rapport geen enkele breuk vaststelde. Een agent verklaarde ondertussen op ambtseed dat een van de aangevers "niets strafbaars" deed, terwijl op de beelden te zien is hoe hij anderen fysiek belaagt.

Wat betreft de houding van de aanwezige politie, schrijft NRC:

Martijn Dekker liep brandwonden op tijdens de aanval. De universitair docent aan de UvA was als activist aanwezig op het terrein. „Er vielen drie fakkels dicht bij mij in de buurt, waarvan één tegen een tent. Ik was bang dat er tenten in brand zouden vliegen, dus heb ik ze opgepakt en in het water gegooid”, aldus Dekker die zegt daarbij brandwonden te hebben opgelopen. „Wat mij verbaasde is dat die aanvallers konden komen en gaan zonder dat de politie ingreep. Terwijl er best wel wat agenten aanwezig waren.”

Advocaat Willem Jebbink heeft het gerechtshof gevraagd om het OM alsnog te dwingen een strafrechtelijke vervolging te starten tegen de aanvallers van de vreedzame demonstratie: "In de spiegelbeeldige situatie, een gecoördineerde aanval op een pro-Israëldemonstratie, zouden de media dagenlang op hun kop staan en zouden er misschien wel politieke koppen rollen. Terecht, want vreedzaam protest moet genadeloos worden beschermd."