Hoe het mij geholpen heeft dat er geen snode plannen waren met de Wajong Opinie

Anne Houtsma Blogger en wajonger

Het is zo fijn om te zien dat er meerdere wegen naar Rome leiden en ik ben er klaar voor om nieuwe stappen te zetten het komende jaar!

Het afgelopen jaar heb ik een aantal stappen vooruit kunnen zetten omdat ik minder stress en spanningen had over wat de mensen in de politiek mogelijk zouden bedenken over de Wajong. Zo ben ik met veel plezier aan het werk bij de kinderboerderij en werk ik nog steeds bij de bieb. Daarnaast zwem ik elke week en ga ik naar de inloop om te oefenen met het aangaan van sociale contacten.

Als klap op de vuurpijl ben ik een nieuw traject begonnen via het UWV omdat ik toch nog steeds gemotiveerd ben om weer een baan te vinden. Het is geen uitgangspunt om een betaalde baan te hebben en dat is heel prettig omdat ik zo minder druk ervaar waardoor ik energie overhoud om mijn vrijwilligerswerk te blijven doen.

Wat voor werkomgeving zou voor mij geschikt zijn en bestaat deze wel? Met die vragen ging ik van start met het onderzoek dat het reïntegratiebedrijf mij te bieden heeft. Vandaag bespraken we de uitkomst en de volgende stappen die we gaan zetten.

Ik was best wel even zenuwachtig en voelde een knoop in m'n maag maar de dames van het reïntegratiebedrijf konden mij heel goed gerust stellen en zeiden: "Niks is goed of slecht en iedereen is anders dus de uitkomsten zijn ook bij iedereen anders." En dat was een hele fijne insteek, stel je voor dat we allemaal net zoals Rutte zouden zijn, oef!

Ik vond veel herkenning in de resultaten van het onderzoek en dat was een hele opluchting. Het was een fijne bevestiging op wat ik eigenlijk al wel wist en waarom het goed werkt bij de kinderboerderij en de bibliotheek. Ik kan zelfstandig werken, vind het ook prettig om met mensen samen te werken en bevestiging te krijgen als ik iets goed heb gedaan.

Maar hoe gaan we mijn creatieve vaardigheden omzetten in een geschikte werkomgeving? Daar gaan we de komende periode rustig over sparren. In mijn eentje kom ik daar vaak niet uit omdat ik te veel in cirkels denk en dan is het heel fijn als er anderen zijn die met je meedenken.

Zonder snode plannen van het kabinet kan ik deze uitdaging met beide handen aangaan zodat mijn energie kan worden omgezet naar iets positiefs ipv stressen over eventuele domme bezuinigingen op de Wajong en daar kom ik uiteindelijk veel verder mee!