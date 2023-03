Hoe het CDA zichzelf kan redden Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 336 keer bekeken • bewaren

Afgedwaalde CDA'ers keren uit de stallen van de BBB terug naar de oude honk.

Na het overleg met de provinciale voorzitters begeven Wopke Hoekstra, Hans Huibers en Pieter Heerma zich in jute zakken gehuld naar huize Omtzigt. Daar bidden en vasten ze de hele nacht. Om zeven uur in de ochtend mogen ze binnenkomen voor het ontbijt. Oog in oog met het hele gezin bieden de boetelingen hun welgemeende excuses aan voor de manier waarop zij Pieter Omtzigt behandeld hebben. Daarna vragen zij hem eerbiedig onmiddellijk het leiderschap van het CDA op zich te nemen. Hij krijgt een half jaar om zonder inmenging van anderen orde op zaken te stellen binnen de partij. Ook belooft Pieter Heerma hem in het bijzonder gehoorzaamheid in de Tweede Kamer tot Omtzigt ook formeel het fractievorozitterschap op zich kan nemen. Dat zal procedureel wel wat voeten in de aarde hebben.

Alleen al de terugkeer van Omtzigt zal positieve effecten hebben op de peilingen. Afgedwaalde CDA'ers keren uit de stallen van de BBB terug naar de oude honk maar Omtzigt trekt ook potentiële stemmen uit andere partijen. Zijn positie in het CDA is onwrikbaar omdat iedereen in die partij begrijpt dat de nieuwe aanhang voor hem persoonlijk gaat en niet voor de idealen van de christendemocratie.

Het kabinet valt. Er worden vervroegde verkiezingen gehouden. De BBB wordt gehalveerd. Met 23 zetels is het CDA de grootste partij. Er wordt een kabinet gevormd van CDA, VVD, CU en BBB. Caroline van der Plas wordt minister van Landbouw. Zij voert het stikstofbeleid uit. 2030 is niet de deadline maar het eerste grote ijkpunt. Tot die tijd zullen geen gedwongen onteigeningen plaats vinden. Take it or leave it was haar gezegd. Anders gaat Pieter over links.

Omtzigt wordt geen premier maar minister van Financiën. Die functie gaat naar Madeleine van Toorenburg. Mona Keizer krijgt Justitie en Veiligheid.

Omtzigt spreekt de natie toe. Hij zegt dat je een euro maar één keer kunt uitgeven. Hij belooft een snelle afwikkeling van de toeslagenaffaire en de Groninger aardgaskwestie. Hij vertelt er niet bij hoe. Wel dat hij er dag en nacht mee bezig zal zijn.

Madeleine van Toorenburg zegt dat er nu een tijd van actie en discipline is aangebroken. Mona Keizer verdubbelt de straffen op het beledigen van overheidspersonen. Zij kondigt wetten aan om beroepsmogelijkheden voor asielzoekers te beperken. Ook worden stichtingen aangepakt die vanuit allerlei abstracte idealen de staat voor de rechter slepen. Dat moet afgelopen zijn, zegt zij. Het is de volkswil die telt, niet de argumentatie van slimme advocaten.

Mark Rutte vertrekt naar New York. Hij krijgt een topfunctie bij Proctor and Gamble.

Wij weten wel dat we een zuinige en strenge rekenmeester aan het roer hebben.

Ineens voel ik een stoot in mijn zij. Mijn lief buigt zich bezorgd om mij heen: "Wat lag je daar te roepen? Heb je weer een nachtmerrie?"

"Rotvolk!", kreun ik.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.