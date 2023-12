Hoe Hamas Israël vandaag nog op tilt kan zetten en goed ook Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 197 keer bekeken • bewaren

Misschien kunnen de leiders van Hamas lering trekken uit het voorbeeld van de IRA.

Volgens zijn eerste biograaf Curt Riess riep dr. Joseph Goebbels ergens in de eerste maanden van 1945 zijn staf bijeen. Stelt U zich voor, sprak hij ongeveer, dat er over honderd of over duizend jaar een film wordt gemaakt over óns? Hoe zullen wij daarin dan figureren? Als een stelletje mislukkelingen en lafbekken? Of als helden in een groots drama? Hitlers spindoctor ging voor de laatste optie. Doorvechten tot het einde. Daarom drong hij er – aldus nog steeds Riess – bij de Führer op aan Berlijn niet te verlaten ook al had hij vanuit de Alpen de strijd nog wat langer kunnen voortzetten dan vanuit de platgegooide Duitse hoofdstad mogelijk was. Het einde moest legendarisch zijn en de laatste klap nog eeuwenlang weerklinken. Goebbels werkte in zijn laatste maanden dan ook bewust aan het scheppen van een Hitlerlegende die het Derde Rijk moest overleven.

Het kan niet anders of vergelijkbare gedachten moeten spelen door de hoofden van de Hamas-leiders. Hoe zal de geschiedenis over hen oordelen? Op het moment staat de situatie er wanhopig voor. Het verrassingsoffensief van 7 oktober duurde een dag. Men kon nog net een triomftocht houden met gijzelaars door de straten van Gaza-Stad maar waarschijnlijk bestaan die straten nu niet meer. Na de eerste schrik ging Israël meteen tot een verwoestende tegenaanval over. Hamas kon de burgerbevolking op geen enkele manier tegen de bommen, de raketten en de drones van de vijand beschermen. Er was zelfs geen alarmsysteem om de burgers tegen komende aanvallen te waarschuwen. Nu is 75% van de Gazanen dakloos. Op de grond vinden hevige gevechten plaats. Israël is duidelijk aan de winnende hand.

Wat moet Hamas kiezen? De optie Goebbels en vechten tot het einde om een legende te scheppen van nietsontziende strijders die sterven met Allah's heilige naam op de lippen? Een beetje zoals de Grossdeutsche Rundfunk het formuleerde: Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seienem Befehlsstand inder Reischkanzlei, bis zum letzten Atemzuggegen den Bolschewismus kämpfend, für Deutschland gefallen ist.

Goebbels had in 1945 alleen nog maar de irreële wensdroom van de eindoverwinning. In het geval van Hamas is er een een betere optie dan doorvechten tot de laatste snik. Het laat de gijzelaars vrij. Het legt de wapens neer. De Mujaheddin – zo noemen de krijgsbendes van de terreurorganisatie zich – keren terug naar het burgerleven. De hele organisatie gaat in rook op.

Dan is het aan Israël om een oplossing te vinden voor de enclave en zijn twee miljoen inwoners. Nu al uiten belangrijke bondgenoten zoals Frankrijk en de Verenigde Staten zich steeds kritischer over het grote aantal non-combattanten dat het offensief van de IDF niet overleeft. Het oog van de wereld is op Gaza gericht. Zelfs de regering-Netanyahu zal het zich niet kunnen veroorloven een weerloze bevolking prijs te geven aan honger, dorst en ziektes. In extreemrechtse kring droomt men wellicht van etnische zuiveringen maar dat zullen de bondgenoten noch de omliggende Arabische staten dulden. Zo verkeert de militaire nederlaag in een politieke overwinning. Als Hamas capituleert, staat Israël op tilt en niet zo zuinig ook. Het zal met zachte en als het moet harde drang gedreven worden naar een tweestatenfase om voor vrede en stabiliteit te zorgen. Daarna kan het langdurige werk van de verzoening beginnen.

Het is alleen de politiek die de Palestijnen aan hun staat kan helpen. Met de wapens zal dat nooit lukken. Het is nu aan de leiders in de bunkers en de elitewijken van Doha om hun meesterzet te doen. Misschien kunnen ze lering trekken uit het voorbeeld van de IRA. Die voerde decennia vergeefs gewapend verzet. Na het beëindigen van de militaire strijd groeide de daarmee verbonden partij Sinn Fein uit tot de grootste in het parlement van Noord-Ierland. In het Europees Parlement behoort Sinn Fein tot dezelfde fractie als GroenLinks.

Aarzel niet. Het kan vandaag nog. Verras de zionisten. Geef je over en verdwijn.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de perikelen rond Wilders I.