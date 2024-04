Hoe FvD en PVV hun handen schoonwassen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 418 keer bekeken • bewaren

Zowel Wilders, Baudet als hun extreemrechtse soortgenoten in andere EU landen willen een uittreding van hun land uit de NAVO en de EU. Wie zou daarbij nou gebaat zijn?

Volgens de Tsjechische geheime dienst worden Europese politici betaald door het Kremlin om Russische propaganda te verspreiden in het Westen. Ook Nederlandse politici zouden daaraan ten prooi zijn gevallen. In dit verband valt voornamelijk de naam van FvD-voorman Thierry Baudet.

Het is niet nieuw dat extreemrechtse bewegingen in Europa banden met het Kremlin lijken te hebben. De Tsjechen zijn ook niet de eersten die dit opmerken. Meerdere Europese veiligheidsdiensten maken zich al jaren zorgen over de invloed van het Kremlin op Europese politieke partijen. De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen kreeg een lening van het Kremlin (bron: “Le Monde”, April 2022) en de eveneens extreemrechtse Italiaanse politicus Matteo Salvini kreeg 3 miljoen euro uit het Kremlin (bron: “l’Espresso”, februari 2019).

In Nederland ontkennen zowel Wilders als Baudet banden te hebben met het Kremlin. Maar wanneer je hun gedrag analyseert dan staat dat haaks op deze opmerkingen. Wilders was dolenthousiast toen hij in februari 2018 de Doema (het Russische parlement) bezocht en daar enkele hoge Russische functionarissen sprak. Terwijl Russische troepen vier jaar eerder 298 mensen aan boord van vlucht MH17 (onder wie 196 Nederlanders) de dood in hadden gejaagd sprak Wilders van de noodzaak van een Russische vriendschap, en droeg hij met trots een Russisch vlaggetje op zijn revers. Een jaar eerder waarschuwde Wilders nog voor “Russofobie”. Het was toen al duidelijk dat een Russische BUK raket MH17 had neergeschoten. In de Telegraaf liet Wilders na zijn bezoek aan Moskou optekenen dat hij (quote) “lyrisch is over de leiderschapsstijl van Poetin”.

PVV en FvD schitterden door afwezigheid toen de Oekraïense president Zelensky in maart 2022 via een videoverbinding de Tweede Kamer toesprak. Onderzoekswebsite Follow The Money publiceerde eerder dit jaar een serie documenten waaruit de hechte banden tussen PVV en het Kremlin bleken.

FvD-voorman Thierry Baudet herhaalt letterlijk de woorden van het Kremlin. Ook heeft hij John Laughland als zijn belangrijkste adviseur. Van Laughland is inmiddels bewezen dat hij direct contact heeft met het Kremlin. Eerder deze maand hield FvD-Europarlementariër Marcel de Graaff (die eerder bij de PVV zat) een vlammend betoog over hoe Rusland kinderen uit de Oekraïne opvangt (deze kinderen zijn bewezen ontvoerd) en dat (quote) “de Oekraïne hofleverancier zijn voor pedonetwerken, mensensmokkel en orgaanhandel”. Baudet liet kort na de Russische inval in Oekraïne eveneens in De Telegraaf (wat is er toch mis met die krant?) optekenen dat (quote) “Poetin een leider is die we nodig hebben”.

Zowel Wilders, Baudet als hun extreemrechtse soortgenoten in andere EU landen willen een uittreding van hun land uit de NAVO en de EU. Wie zou daarbij nou gebaat zijn?

Waar vrijwel alle politieke partijen in de Tweede Kamer al jaren openheid van zaken geven over inkomsten, uitgaven en ledenaantallen blijven de boeken bij PVV en FvD gesloten. Gek genoeg zonder enige consequenties. Waarom zou een politieke organisatie zijn boeken niet willen openen? Zelfs de PvdA opent al jaren ieder jaar de boeken, hoewel de sociaaldemocraten er tot ongeveer een jaar geleden financieel niet best voor stonden, en kampten met dalende ledenaantallen.

De Tsjechen hebben laten weten de namen van de betrokken Nederlandse politici door te hebben gegeven aan de Nederlandse veiligheidsdienst AIVD. Diezelfde AIVD waarschuwt in hun rapportages al jaren voor (quote) “Rechts-extremistische groeperingen die een bedreiging vormen voor onze democratische rechtsorde”. Overigens zonder de PVV en FvD bij naam te noemen, maar beiden reageerden nogal heftig op het AIVD-rapport.

Ondertussen wil minister De Jonge de informatie van de Tsjechen niet openbaar maken. Hierbij onderschat De Jonge de ernst van de zaak: Een (vijandelijke) buitenlandse mogendheid die een Nederlandse politieke beweging van (financiële) middelen voorziet in ruil voor propaganda. Een buitenlandse mogendheid waar ook nog eens een discutabel regime de touwtjes in handen heeft. Genoeg redenen om beide heren eens aan de tand te voelen. Maar dat gebeurt dus niet.