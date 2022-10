Hoe Frits Wester het voor de dappere vrouwen uit Iran verpest Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 683 keer bekeken • bewaren

Voortaan moet iedere vrouw met een zekere bekendheid vrezen dat een of andere lul haar triomfantelijk een schaar voorhoudt.

Sigrid Kaag deed deze week de vrijdagse persconferentie na de Ministerraad. Opeens haalde Frits Wester van RTL4 een schaar te voorschijn. Of de bewindsvrouwe bij wijze van solidariteit met de Iranese vrouwen hier en nu een haarlok wilde afknippen.

Dat weigerde mevrouw Kaag. Volgens de Linda antwoordde zij: "Ik heb zeer veel waardering voor mensen die dat doen, maar ik kijk ook naar welk effect we kunnen bereiken. En als ik mijn haar ga knippen doe ik dat op een door mij gekozen moment".

Waarom zulke bewoordingen? Sigrid Kaag is een dame pur sang. Zij is een vrouw van de wereld. Zij blijft altijd diplomatiek.

Dit was een stuk adequater geweest: "Wie denk je wel dat je bent, verlopen fallocraat? Hoe durf je ónze strijd te bezoedelen? Waar haal je de treurige moed vandaan? Bemoei je met je eigen zaken".

Dat althans had ik gezegd, want ik ben géén dame. Ik ben een heer. Een heer houdt zichzelf in de plooi maar soms komen er momenten dat hij een ogenblik afdaalt tot het niveau van zijn gesprekspartner. Dat is om zijn visie des te scherper onder woorden te brengen ten overstaan van iemand bij wie zijn mededeling anders niet zou binnen komen.

De schaar is een machtig wapen gebleken in de handen van de Iranese vrouwen. Elke lok die zij van hun haar knippen, is een slag in het gezicht van de ayatollahs. Om hen moed in te spreken en om hun solidariteit te betuigen volgen vrouwen overal ter wereld hun voorbeeld. Onder hen bevinden zich nogal wat opinieleiders, persoonlijkheden van theater of witte doek en influencers. Des te beter.

Frits Wester staat niet bekend als iemand die de emancipatiestrijd van de vrouw altijd met woord en daad heeft gesteund. Het is dan ook moeilijk voorstelbaar dat hij door het Iranees verzet in één nacht van Saulus Paulus is geworden. Nee, hij wilde Sigrid Kaag voor het blok zetten. Hij wilde haar de máát nemen. Haat zij de ayatollahs wel voldoende?

In de tijd van keizer Decius (derde eeuw na Christus) moesten christenen hun loyaliteit bewijzen door te offeren aan de heidense goden. Wester stelt zich op als een Decius van deze tijd. Voor we naar U luisteren, wilt U eerst wél even een haarlok afknippen? Anders wordt U gecancelled. Dan staat U voortaan te boek als onbetrouwbaar. Wilt U wel even offeren.

Wester heeft de schaar van de Iranese vrouwen en hun bondgenotes gestolen. Hij heeft het voor hen verpest. Voortaan moet iedere vrouw met een zekere bekendheid vrezen dat een of andere lul haar triomfantelijk een schaar voorhoudt. Meestal niet letterlijk maar in de vorm van gejouw op de sociale media. Als je dan karakter hebt, knip je niet. Dat heeft die Wester dan bereikt. Laat hij zijn schaar steken waar de zon niet schijnt en zich dan melden bij de eerste hulp.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke opinie mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

