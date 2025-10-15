Hoe ‘Famous Last Words’ van Jane Goodall de mensheid weer richting kan geven Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 268 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds Persoon volgen

Ze heeft de mensheid laten inzien dat dieren net zoveel gevoelens en empathie hebben als mensen.

Op 1 oktober 2025 stierf Jane Goodall op hoge leeftijd. Tot dan wist ik eigenlijk niet van het bestaan van deze vrouw. Dat betreur ik nu ik een documentaire over haar heb gezien. Ze heeft veel belangrijk werk gedaan voor de mensheid door haar levenswerk met chimpansees en onderzoeken in de jungle.

Ondanks de beroemdheid die ze in haar leven verworven heeft, zie ik een bescheiden vrouw die het liefst als ‘gewoon Jane’ wordt gezien. Met de dood van Dr Goodall zijn we een belangrijke bron van licht verloren, maar haar Famous Last Words geven inzichten die de mensheid hard nodig heeft.

De docu is opgenomen vlak voordat ze overleed, waardoor ze vrijelijk kon praten over de huidige problemen waar de mensheid en de wereld mee worstelen. Ze geeft bijzondere inzichten die je hart raken. Zo wil ze graag dat meneer Musk een ruimteschip bouwt om op ontdekkingsreis te gaan naar onbekende planeten. De mensen die mee aan boord mogen zijn extreemrechtse mensen, Trump en Poetin. Oh ja, en meneer Musk natuurlijk ook, want hij is de gastheer. Zegt ze met een knipoog.

Donkere tijden

Qua donkere tijd zijn we gevoelsmatig terug bij de Eerste Wereldoorlog. Daarmee vergeleek Dr Goodall de periode waar we in zitten. En iedereen voelt het, we leven in een extreme tijd waarin de haat steeds meer de overhand neemt.

Ook in Nederland, een land waar we betrekkelijk veilig zouden moeten zijn, neemt de diepgewortelde haat steeds meer toe en groeit de angst voor de toekomst.

Er zijn zoveel problemen die opgelost moeten worden dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe moet de mensheid nu verder? En kan de wereld nog gered worden van de ondergang?

Jane geeft hoop in donkere tijden. Er is nog tijd om de planeet te redden mits we ons niet verliezen in neerslachtigheid. Blijf opkomen voor hoop en de wereld kan nog gered worden. Ieder leven is belangrijk, je bent hier voor een reden en ieder persoon kan de wereld veranderen door positief te zijn. Een sterke boodschap van een hele krachtige vrouw die ook na haar dood een inspiratie voor de wereld is.