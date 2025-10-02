Hoe Eva Jinek CDA'er Bontenbal oppoetst tot nieuwe premier en Timmermans daartoe afbrandt

Nu VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz haar partij meesleurt in haar blunderput, is er voor de conservatief-liberale omroep AvroTros nog maar een kandidaat over voor het premierschap: de tot 'gewone jongen' gemodelleerde nieuwkomer Henri Bontenbal. Zijn grote concurrent is natuurlijk Frans Timmermans, een ervaren politicus met een enorme staat van dienst. Daar weet Eva Jinek wel raad mee.
Beide premierskandidaten waren te gast bij Jinek. Ze werden door de talkshowhost aan haar publiek voorgesteld met een introductieclipje. Marcus Lucas zette beide clipjes achter elkaar. Het verschil maakt duidelijk dat er eerder sprake is van propaganda dan journalistiek.
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.