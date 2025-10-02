Hoe Eva Jinek CDA'er Bontenbal oppoetst tot nieuwe premier en Timmermans daartoe afbrandt

Nu VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz haar partij meesleurt in haar blunderput, is er voor de conservatief-liberale omroep AvroTros nog maar een kandidaat over voor het premierschap: de tot 'gewone jongen' gemodelleerde nieuwkomer Henri Bontenbal. Zijn grote concurrent is natuurlijk Frans Timmermans, een ervaren politicus met een enorme staat van dienst. Daar weet Eva Jinek wel raad mee.