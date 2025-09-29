Hoe er naar je gekeken wordt als je van vmbo doorstroomt naar hbo Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 423 keer bekeken • bewaren

Het pijnlijkste was misschien wel als ze zeiden: “ik had nooit verwacht dat je op het mbo zat”. Ik snapte altijd wel waar de verbazing vandaan kwam. Ik weet dat ik welbespraakt ben, ik vind taal leuk en ik heb er ook plezier in om een duur woordje hier en daar in te zetten. Dus ik zei altijd maar “ja, ik heb het verziekt op de middelbare dus kwam ik op het vmbo terecht”. De realiteit was heel anders.

Toen ik op de middelbare school zat had ik simpelweg geen ruimte om de druk van school aan te kunnen, mijn thuissituatie was onveilig, al heb ik nog steeds moeite met dat werkelijk erkennen, ik had mentale problemen die uitmondde in suïcidaliteit aan het einde van mijn middelbare school carrière en ik had moeite met focussen. Later werd ik dan, naast depressie, ook gediagnosticeerd met ADHD.

Tegenwoordig geef ik dan ook dat tweede als antwoord, het gebeurt namelijk nog steeds. Mensen blijven verbaasd dat ik mbo heb gedaan. Ik ben als 22-jarige gestart op hbo journalistiek, en niemand bedacht zich dat dat kon komen omdat ik mbo heb gedaan.

Toen ik de overstap maakte naar het vmbo zeiden mijn ouders ook vaak, “Tycho wil gewoon meer lol hebben”, terwijl het me helemaal niet om lol ging. Het was vooral mijn moeder, mijn vader was niet blij met de stap naar het vmbo. De teleurstelling van mijn vader gaf ook een extra gevoel van falen.

Het geeft een algeheel gevoel van gefaald zijn. Mensen verwachten meer van je, dus het moet wel een fout zijn geweest dat je niet havo of vwo hebt gedaan. Dat terwijl ik de tijd van mijn leven heb gehad op het vmbo. Ik heb mensen ontmoet die ik nog steeds regelmatig spreek en ik had veel meer ruimte om mezelf te zijn en mezelf te ontwikkelen.

Al met al zou ik nooit meer met spijt terugkijken naar hoe ik mijn schoolcarrière heb doorlopen. Van vmbo naar mbo naar hbo, op al deze plekken heb ik een enorm gevarieerde groep aan mensen ontmoet die me zoveel perspectief hebben geboden in deze chaotische wereld. Geen enkele interactie zou ik ooit in willen ruilen.