Hoe Elon Musk een jarenlange vriendschap verbrak toen hij werd ontmaskerd als coronawappie

Voor iemand die door velen wordt gezien als een genie, is Elon Musk toch behoorlijk dom. Het zoveelste bewijs voor Musks gekte is te vinden in de nieuwste nieuwsbrief van Sam Harris, een bekende Amerikaanse atheïstische filosoof. Harris, die jarenlang bevriend was met Musk, doet daarin uit de doeken hoe de vriendschap aan het begin van de coronapandemie spaak liep.

In maart 2020 verbaasde Harris zich over een Twitter-bericht waarin Musk de pandemie afdeed als “paniek” en “dom”. De Tesla-topman was ervan overtuigd dat het virus nauwelijks een gevaar vormde, zo bleek uit de direct messages die hij met Harris uitwisselde.

“Als ik niet had geweten dat ik met Musk in gesprek was, zou ik hebben gedacht dat ik een discussie voerde met iemand die zelfs de meest basale wetenschappelijke en mathematische concepten, zoals exponentiële groei, niet begreep”, schrijft Harris erover.

Terwijl in Italië coronapatiënten al in de gangen van de ziekenhuizen lagen, bleef Musk geloven dat de epidemie niets voorstelde. Harris en Musk sloten een weddenschap af: als er in de Verenigde Staten meer dan 35.000 coronabesmettingen zouden plaatsvinden, zou Musk een miljoen dollar schenken aan een goed doel.

De uitkomst is bekend. Binnen no-time waren er meer dan 35.000 besmettingen in de VS. Veel meer. Toen Harris Musk er vervolgens in een privébericht op wees dat er inmiddels 35.000 Amerikaanse coronadoden (en meer dan 600.000 bekende besmettingen) te betreuren waren, besloot de Tesla-topman een punt achter de vriendschap te zetten. “Elon gaf nooit antwoord. Wel begon hij me op Twitter te belasteren”, aldus Harris.

Dat Musk Harris via Twitter/X regelmatig een veeg uit de pan geeft, heeft gevolgen voor de veiligheid van de filosoof, schrijft hij in zijn nieuwsbrief. “Je kunt zeggen dat sociale media niet het echte leven zijn, totdat duizenden gekken je adres weten.”

Musk heeft zijn verkeerde inschatting nooit toegegeven. Zelfs toen de bewijzen van het coronagevaar zich opstapelden, bleef hij de risico’s bagatelliseren. De megalomane miljardair negeerde de coronaregels en besloot bijvoorbeeld in mei 2020 om zijn Tesla-fabriek in Californië te heropenen. De fabriek werd vervolgens een besmettingshaard: meer dan 400 werknemers testten positief.