13 jun. 2023 - 14:50

''Hoe door de oorlog tegen Oekraïne in buurland Polen de gure rechtse wind gaat liggen'' Hoezo? Net als in de rest van de EU neemt ook daar de kloof tussen arm en rijk alleen maar toe. Dat Polen veel bevoorrechte Oekraïners die hun eigen land mochten verlaten heeft opgevangen is een feit, maar dat geldt voor alle landen met een rechtste regering. Zoals Nederland. Het verschil tussen een rechts land als Nederland en het rechtse Polen is dat in Nederland ''progressieve'' types aan de macht zijn en in Polen conservatieve. Conservatief ingestelde mensen/culturen hebben er nu een keer meer moeite mee om snel zaken in te voeren waarvan beweerd wordt dat ze beter deugen dan de mores die generaties lang daarvoor als prima zijn gezien. Conservatieven kijken de kat wat langer uit de boom om te zien of alles wel zo positief uitpakt als de progressieven zich dromen. Ze zijn minder geneigd om hun cultuur te verkwanselen als ware het een D66 kroonjuweel en in te ruilen voor nieuw. Geef ze die tijd, begin niet gelijk een land als Polen te framen als niet deugend. Daarmee veroorzaak je alleen maar meer weerstand en tweespalt.