Hoe door de oorlog in Oekraïne een hongersnood voor miljoenen mensen wereldwijd dreigt

Wat heeft een Somalisch jongetje te maken met een Russische tank? Het antwoord: als gevolg van die laatste, heeft de eerste een grotere kans zonder voedsel te geraken. Als de oorlog in Oekraïne iets nog eens heel pijnlijk blootlegt, is dat de wereldwijde voedselketen een enorm broos systeem is. Hoe dat in elkaar steekt wordt op heldere wijze uitgelegd door NOS op 3.