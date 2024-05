PVV-smurf Gidi Markuszower heeft in Den Haag zogenaamd per ongeluk aan de media 'aantekeningen' uit het formatieproces getoond. Op het papier stonden de bekende wensen van Geert Wilders. De media, die al maanden gebukt gaan onder informatiearmoede, doken er natuurlijk op als hongerige wolven. Marcel van Roosmalen ontwaart een patroon in de communicatie.