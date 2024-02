Hoe Dilan Yesilgöz en VVD met een 'schaduwteam' macht misbruiken Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 932 keer bekeken • bewaren

Angelos Vlahos Student Politicologie en lokaal actief voor D66

Het NRC pakt groot uit met een artikel over het ´schaduwteam´ dat minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz buiten haar ministerie om heeft ingehuurd om asielzoekers zonder enige juridische basis in een detentiecentrum te stoppen. Er is veel mis met deze gang van zaken. Asielzoekers die mogelijk overlastgevend kunnen zijn moeten helemaal in het eerste stadium in detentie worden gehouden, vervolgd worden en zo snel mogelijk het land uit worden gezet. Wanneer iemand overlastgevend is of kan zijn, wordt bewust vaag gelaten.

Simpel gezegd, we zetten asielzoekers vast en manipuleren het verblijfsproces op basis van nattevingerwerk. Het riekt naar etnisch profileren en discriminatie, zoals de vreemdelingenpolitie zelf stelt in het NRC-artikel. Dat vinden ze bij de VVD natuurlijk geweldig, dus moet het verder worden uitgebouwd en vaker worden gehanteerd.

Het lijkt erop dat de VVD-bewindspersonen bij Justitie en Veiligheid het Britse detentiemodel willen overnemen. In het Verenigd Koninkrijk zetten ze vrijwel iedereen vast in detentiecentra onder erbarmelijke omstandigheden, nóg slechter dan de al bedroevende situatie in onze AZC´s. Het is dan ook weinig verrassend dat detenties in het Verenigd Koninkrijk leiden tot zwaar mentaal en fysiek lijden. Mensenrechten worden aan de lopende band geschonden in de detentiecentra en er vindt massaal zelfverminking en suïcide plaats. Overigens is dit laatste niet onbekend in Nederlandse detentiecentra, zoals die in Rotterdam waar in 2013 de Rus Alexander Dolmatov en in 2015 een Zuid-Afrikaan zelfmoord pleegden. Klaarblijkelijk ziet Yesilgöz deze manier van detineren, zonder echte reden, onder de allerslechtste omstandigheden, om zo mensen de dood in te jagen, wel zitten.

Door dit buiten haar eigen ministerie om te doen, maakt ze zich schuldig aan machtsmisbruik. Door mensen vast te zetten zonder enige juridische basis, anders dan waar ze vandaan komen, maakt ze zich schuldig aan discriminatie. Door zo om te gaan met mensenrechten maakt ze zich wéér schuldig aan staatsrechtelijk vandalisme. Daarom past de VVD zo goed bij de PVV, het is allemaal hetzelfde laken en pak, verkocht in een net wat ander jasje.

Toen ik een tijdje in het Verenigd Koninkrijk studeerde, deed ik onderzoek naar de asielopvang in Nederland en het VK, specifiek voor lhbti-vluchtelingen. Mijn conclusie was toen dat er voor beide landen veel mankementen waren op het gebied van veiligheid en het gevaar voor specifiek die groep vluchtelingen extra groot was. Ook toen zag ik veel cijfers, verhalen en beelden van zelfverminking en zelfmoord. Het grote verschil was dat het VK mensen massaal in detentiecentra stopt en naar ´veilige´ landen stuurt die helemaal niet veilig zijn.

Het lijkt erop dat het destructieve Tory-beleid is en wordt gekopieerd door onze VVD, en daarmee zal er bloed aan de handen van Dilan Yesilgöz en co kleven. De situaties waarin asielzoekers, vluchtelingen en statushouders verkeren is al erg genoeg. Laat alle politici met een werkend hart en gevoel van moreel en staatsrechtelijk besef dit alsjeblieft voorkomen en de verantwoordelijke bewindspersonen tot verantwoordelijkheid dwingen.