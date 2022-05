Hoe dik is de plaat voor het hoofd van Bert? Opinie • 29-04-2022 • leestijd 3 minuten • 3321 keer bekeken • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

© cc-foto: 3194556

Koningsdag was natuurlijk een groot feest. Maar niet voor de dieren van Bert’s Animal Verhuur. Nou hoor ik je denken: die is toch op last van de rechter gestopt? Ja op papier misschien, maar in de praktijk heeft Bert uit Appeltern een plaat voor zijn hoofd en gaat hij gewoon verder met het verhuren, verslepen en verkopen van dieren.

Op Koningsdag werden we gebeld door een ooggetuige die gezien had dat bij korfbalvereniging Maassluis een kinderboerderij van Bert was neergezet.

In het programma van C.K.C. Maassluis staat van 11 tot 16 uur, maar uit een bericht op de Facebookpagina van de vereniging blijkt dat de dieren van Bert’s Animal Verhuur al om 6 ’s ochtends voor de deur stonden. Tel daar het laden en transport bij op en bedenk dan dat er naast volwassen dieren een heel jong veulentje stond, en biggen.

Een van de dieren van Bert’s Animal Verhuur heeft veel te ver doorgegroeide hoeven, een bewijs van onvoldoende zorg en aandacht. Een kleine emmer was voor de helft gevuld met drinkwater, de rest was leeg.

Volgens onze ooggetuige was er ook een kleine overkapping, een soort hok waar nog eens 2 konijnen en 2 hele kleine cavia’s zaten. En daar tegenover in hetzelfde hok stond een reismand met puppy’s. In ieder geval 3 teckels en 2 toypoedels. Iedereen kon bij de dieren en terwijl onze ooggetuige aanwezig was, zag ze kinderen die de puppy’s zelf aan de oksels optilden. Toezicht was er nauwelijks, of er werd geen aandacht aan besteed. De moederhond was in geen velden of wegen te bekennen.

‘Zijn de varkentjes ook te koop?’, vraagt onze ooggetuige. ‘Ja die kosten 350 euro’, zegt een medewerker van Bert’s Animal Verhuur. ‘Worden ze veel groter?’, vraagt de ooggetuige. Het antwoord luidt: “Ja een centimeter of 2, maar het hangt er vanaf wat je ze voert. Als je maar een heel klein beetje muesli geeft blijven ze klein. Als je ze laat eten wat jij ook eet elke avond dan worden ze een heel stuk groter.”

Onze ooggetuige is geschokt en besluit te vragen of de puppy’s ook te koop zijn. En dat zijn ze, vanaf volgende week. Ze kosten 1000 of 1100 euro en ze krijgt het adres in Appeltern, waar ze volgende week kan komen kijken. ‘Stel ik neem er nu 1 mee zonder enting, zonder chip en zonder paspoort, wat moet ik dan betalen?’ Dit is verboden, maar de medewerker gaat meteen bellen wat hierop te antwoorden. Onze getuige loopt een rondje en komt na 20 minuten terug. Er wordt al op haar gewacht en de pup zit op schoot bij de medewerker. ‘Kom even’, roept hij. ‘Ik begin met een startbod van 1300 euro.’ ‘Teveel, ik bied 800 euro.’ ‘Dan ga ik er tussenin zitten, 1000 euro.’ ‘Oké, dan hoef ik hem niet’, zegt onze ooggetuige. Handelen alsof het om een magnetron gaat. En er werd aan onze getuige geen enkele vraag gesteld.

Ik dacht even op Marktplaats te kijken of de puppy’s daar al aangeboden staan. Dat staan ze niet, maar tot mijn verbazing kan je bij Bert wel een trio lama’s, stinkdieren, wilde zwijnen jonge en volwassenen en 3 super tamme rendieren kopen!