Hoe Destinus met vuur(wapens) speelt Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • Bewaren

Mischa Daanen studeerde Theory & History of Psychology aan de Rijksuniversiteit Groningen en is redacteur bij Koninklijke Boom uitgevers Persoon volgen

Terwijl Nederlandse jongeren afgelopen vrijdag demonstreerden tegen invoering van de dienstplicht, stort een particulier wapenbedrijf uit Hengelo ons heimelijk in oorlog met Rusland.

De onthullingen die NRC afgelopen week deed over betrokkenheid van de Nederlandse wapenfabrikant Destinus bij droneaanvallen op Rusland, werpen een licht op hoe opportunistische techondernemers zich onbedachtzaam mengen in internationale oorlogsvoering en daarmee zowel hun vestigingsland, de NAVO, als Oekraïne in gevaar brengen.

Dat Nederland naast geld en humanitaire hulp ook wapens levert aan Oekraïne is geen geheim. Maar het voorzien in wapentuig verschilt wezenlijk van het zelf actief inzetten ervan tegen Russische doelwitten. Dat het mij in Nederland vrijstaat om een Shopify-webwinkeltje in handgemaakte kruisbogen te beginnen, legitimeert nog niet dat ik er vervolgens mee naar het front trek om ze op Russen uit te testen.

War is a racket – laat daar geen twijfel over bestaan. Waar ergens mensen voor hun leven en vrijheid vechten, spinnen anderen daar garen bij. Uiteindelijk zal iedere oorlog met materieel worden uitgevochten. Dat materieel moet worden geproduceerd en daar wordt geld aan verdiend. Onethisch? Misschien. Maar het niet leveren van wapens en steun aan Oekraïne en ze aan hun lot overlaten is dat misschien wel evengoed. Een duivels dilemma. Bovendien: aan de wederopbouw van een land na oorlog wordt ook geld verdiend. Linksom of rechtsom verdient er altijd ergens iemand aan oorlog en de gevolgen ervan. Een vrijemarkteconomie grijpt nu eenmaal iedere kans aan om ergens een slaatje uit te slaan: of dat nou de productie en verkoop van tanks en drones is om de oorlog uit te vechten, of shovels en hijskranen om vervolgens de boel weer op te bouwen. Waar bloed vloeit, vloeit geld, en vice versa.

The market knows best

Een directe uitwas van dat laissez-faire marktdenken is de privatisering van de wapenindustrie. Waar de productie en distributie van wapentuig voorheen een overheidsaangelegenheid betrof – die ook het monopolie op geweld en oorlogsvoering geniet – is dat sinds de jaren ‘70 geleidelijk aan afgebouwd en is ze in vredestijd, onder het mom van kostenbesparing, innovatie, werkgelegenheid en meer van zulk neoliberaal gezwets, volledig ‘aan de markt overgelaten’. Zoals inmiddels al zó vaak succesvol gebleken in o.a. de zorg, kinderopvang, wonen, en het openbaar vervoer. Sindsdien valt er grof geld in te verdienen, concurreert men elkaar de tent uit en betaalt de samenleving daar de prijs voor.

Sinds 1973 beschikt de Nederlandse staat over geen enkele eigen wapen- of munitiefabrieken meer en zijn we voor onze wapenvoorziening – ook als die bestemd is voor andere landen – volledig afhankelijk van private partijen die er een boel andere belangen op nahouden.

Cowboygedrag

Wat krijg je als je de wapenindustrie privatiseert, defensiebudgetten opschroeft, de oorlogskoorts opdrijft en vijandige taal uitslaat? Een liefdesbaby genaamd Destinus. Een houtje-touwtje wapenfabrikant, gedreven door een winstoogmerk, met een bedenkelijk moreel kompas, dat met iedere wind meewaait om maar ergens een centje aan te verdienen (van duurzame hypersonische vliegtuigen op waterstof overstappen op de productie van killerdrones is nogal een ommezwaai), en bereid is om – vrij letterlijk – met vuur te spelen om haar doelstellingen te behalen. De tent wordt gerund door een malafide en meermaals van fraude verdachte serieondernemer die, in aanloop naar een beoogde beursgang in 2027, besluit om ‘dan maar vast zélf met een busje richting het front te rijden’ om daar de provisorisch in elkaar gemonteerde wapens vast uit te testen. Niet op een militair oefenterrein of met een hooibaal in een kaalgeslagen veld als doelwit, nee: battle-tested op overvliegende Russische Shahed-drones.

Niet dat we nu moeten rouwen om een paar Russische gevechtsdrones minder – in tegendeel. Maar in plaats van dat het vijandige drones neerhaalde, weigerde het knutselprojectje dienst, verloren ze het contact ermee en verdween het van de radar. Diezelfde dag boorde ‘een afgezwaaide drone’ – mogelijk die van Destinus – zich volgens Russische autoriteiten in een woonflat in het Russische Voronezj – met drie gewonden tot gevolg. Beelden van de inslag circuleerden in elk geval triomfantelijk in de appgroep van het bedrijf.

Rusland greep het incident direct aan om Oekraïne te beschuldigden van het bestoken van burgerdoelen: een oorlogsmisdaad. Eén die ze de Oekraïners ongetwijfeld betaald hebben gezet.

Spelen met vuur(wapens)

Terwijl de NAVO sinds het uitbreken van de oorlog bij iedere schending van het luchtruim en Russische afzwaaiers die in de achtertuin van lidstaten neerploffen een artikel 4-spoedoverleg inroept en haar adem inhoudt om maar geen artikel 5 procedure te hoeven activeren, sleept Destinus ons met zijn guerrilla-acties, al dan niet onbedoeld, in een Tonkin-achtig incident met de Russen. Een aanval op één, is een aanval op allen. Maar of artikel 5 andersom ook opgaat: of een ongecoördineerde aanval van één ook gesteund zal worden door allen, valt te bezien.

De aanval op de Krimbrug – trots opgeëist door Destinus op LinkedIn – heeft Rusland al vergolden met een raket op het dak van de Nederlandse ambassade in Kyiv – gelukkig zonder gewonden. Hopelijk blijft het daar bij. Maar een grotere vergeldingsactie zal toch de vraag oproepen: wie is hier verantwoordelijk voor? Ik zou zelf niet graag omwonende zijn van een wapenbedrijf dat internationaal oorlogsrecht schendt …

Guns don’t kill people, people kill people: bumperstickerlogica van wapenlobbyisten en de NRA. Maar Destinus maakt zich schuldig aan beide, en heeft daarmee een grens overschreden. Een onbedachtzame actie die henzelf, Nederland, mogelijk de gehele NAVO, maar ook zeker Oekraïne duur kan komen te staan.

Ik ben voorstander van elke vorm van steun – ook wapenleveranties – aan Oekraïne om zichzelf te kunnen verdedigen tegen de agressie en illegale invasie door Rusland. De Nederlandse opstelling tegenover Rusland is absoluut vijandig, maar we zijn niet in oorlog. Een gerichte aanval van Rusland op NAVO-lidstaten kan daar verandering in brengen, en daarmee mogelijk ook de publieke opinie en bereidheid tot dienstplicht doen kantelen. Maar een conflict ontketend door een Hengelose raketschuur die op eigen houtje de confrontatie met Rusland opzoekt, komt de sneuvelbereidheid van Nederlandse jongeren waarschijnlijk niet ten goede.