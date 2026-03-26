Hoe definieert Mark Rutte een democratie?

Mark Rutte is, als bekend, de tasjesdrager van Donald Trump. Daarom ondervindt onze secretaris-generaal forse kritiek van sommige NAVO-landen. Want de VS is een oorlog tegen Iran begonnen, zonder de andere lidstaten te raadplegen en met een land dat geen lid is en zich bovendien schuldig maakt aan onder meer genocide en etnische zuiveringen.

Rutte vindt dat alles prima, evenals de kritiek op hem. ‘Binnen de alliantie zal je altijd verschillende opvattingen hebben’, zei hij vandaag. ‘Dat is onvermijdelijk. Het zijn democratieën.’

Hoezo democratieën?

Turkije, waar de oppositieleider in de gevangenis zit? Hongarije, Slowakije en Tsjechië zijn toch akelig illiberale landen en Polen en Slovenië kunnen hierin zo weer terugvallen? Hoe democratisch zijn eigenlijk de andere lidstaten uit het voormalig Oostblok, waarin grote minderheden, met name Russische, de status van derderangsburger hebben?

Weliswaar zijn Noord-Europese landen ‘nog’ democratieën, maar die worden bedreigd door sterk groeiende rechts-extremistische partijen. Italië wordt nu al geregeerd door een neofascist. Hoe democratisch zal een Duitsland zijn onder de AfD? Frankijk onder Le Pen? Het VK onder Farage?

En last but not least, hoe democratisch is de VS onder de fascistische coup in motion van Trump?

Interssant om Rutte te vragen wat nu precies zijn definitie van democratie is.