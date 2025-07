Hoe de watermeloen u in de cel kan doen belanden Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 703 keer bekeken • bewaren

Binnenkort is het tonen van watermeloen strafbaar. Dit is geen grap, maar een serieuze poging van dit extreemrechtse kabinet om vrijheid van meningsuiting, demonstratierechten en vergelijkbare vrijheden aan banden te leggen. Dat gebeurt met de wet “strafbaarstelling verheerlijken van terrorisme en openbare steunbetuiging aan terroristische organisaties”. Het is een hele mond vol, en in alles even vaag en vloeibaar. En dus des te gevaarlijker. Want dan bepaalt de uitvoerder van de wet, is regering, wat strafbaar is of niet. En wat terreur is, en wat niet.

Nog niet zo gek lang geleden liet Esther Ouwehand, fractievoorzitter Partij voor de Dieren, in de Tweede Kamer een stukje watermeloen zien. Ziedende Yesilgöz (die van de VVD ja) riep dat dit een uiting van terrorisme was. Omdat? Omdat de watermeloen een Palestijns symbool is: het verbeeldt de kleuren van de Palestijnse vlag, het staat - o ironie - voor vrijheid. Niet volgens Yesilgöz: wie haat zaait, zal angst oogsten. En gevangenisstraf: drie jaar kan de meloenbezitter tegemoet zien, als deze voormalige minister van Justitie haar zin doordrijft…

De bedoeling van de wet is om terreur aan te pakken, en iedereen die terreur aanhangt dan wel bewierookt. Maar wat terreur is, daar is geen peil op te trekken, ook in de wet niet. En als dat niet duidelijk is, is de watermeloen bezitter zijn vrijheid niet zeker. Sterker nog, vrijheid van meningsuiting mag en moet gewoon kunnen wijken, als het aan deze wet ligt.

Caroline van der Plas – voorvrouw van een stervende BBB - nagelde een uiterst bekwaam en trouw medewerker van de NGO Pax voor Vrede aan het kruis. Hij zou terreur steunen of bedrijven, bleek uit een stapeltje papier dat ze in het parlement liet wapperen. Papieren nonsens, kwalijke leugens van Israëlische lobbyisten, die Pax zwart willen maken, omdat die de waarheid over Gaza vertellen. Maar als de wet straks van kracht is, is het nog maar de vraag of de Pax-medewerker zijn vrijheid mag behouden.

Terreur is in het Westers denken onlosmakelijk verbonden met jihad, en daar wordt in deze wet dan ook uitvoerig naar verwezen. Dat genocidaire machthebbers terreur uitoefenen met een extreemrechtse koloniale agenda – lees het bewind Netanyahu – komt in de wet niet voor. En ook het extreemrechtse opruiende gedachtengoed van Wilders, die met woord en daad mensen aanzet tot geweld en haat tegen migranten en andere minderheden, past kennelijk niet in het idioom van deze wet, want volstrekt en pijnlijk afwezig.

Daarmee is de toon en de agenda van de wet wel gezet. Het gaat niet om terreur, maar om het aantasten van onze vrijheden. Onder het mom van de bescherming van de democratie, wordt de democratie aangetast.

Het is nog geen wet, maar een voorstel. En u mag reageren, via internetconsultatie. Toevallig of niet, exact in de vakantieperiode van 20 juli tot 16 augustus. Als niemand het leest. Of ja, u nu: reageer, voor het te laat is: https://www.internetconsultatie.nl/terrorismeverheerlijking/b1