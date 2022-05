Hoe de waakhond van de democratie een schoothond werd

Wat minder belicht wordt, is dat ook de vrijheid van politieke en economische inmenging onder druk staat. Of zoals de definitie van Reporters San Frontieres luidt: “de effectieve mogelijkheid voor journalisten om nieuws en informatie in het algemeen belang te selecteren, te produceren en te verspreiden, onafhankelijk van politieke, economische, juridische en sociale inmenging (...).”

Een mate van economische inmenging wordt veroorzaakt door de dominantie van het advertentiemodel in de media. Op papier zijn de meeste redacties onafhankelijk van commerciële belangen. Toch beïnvloeden adverteerdersbelangen wel degelijk de vrije selectie van nieuws en informatie. Zo is fundamentele kritiek vanuit redacties op adverteerders, onwaarschijnlijker. Want er is minder budget voor (freelance) journalisten, waardoor er minder tijd is om zélf onderzoek te doen, in plaats van persberichten publiceren. En er is juist meer budget voor sport of entertainment, waar veel advertentiebelang is. Dit wordt versterkt doordat ook sociale media informatie filteren en verspreiden op basis van dezelfde advertentiewaarde.