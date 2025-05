Hoe De Telegraaf antisemitisme verdraait tot politiek verdienmodel

Elke dag speelt zich in De Telegraaf hetzelfde toneelstukje af. Soms met Ronald Plasterk als hoofdrolspeler, dan weer met Wierd Duk of Ayaan Hirsi Ali. En telkens weer hetzelfde script: links deugt niet, links faciliteert antisemitisme, links beschermt moslims ten koste van de Joodse gemeenschap. Vandaag werd opnieuw een hoofdstuk toegevoegd, met Hirsi Ali als spreekbuis voor het smerige frame dat links en de islam samen antisemitisme zouden aanwakkeren.



Dat frame is geen analyse, geen journalistiek, en al helemaal geen zorg om Joodse veiligheid. Het is een verdienmodel. Een algoritmisch versterkte boodschap die keer op keer wordt herhaald om kliks te genereren, woede aan te wakkeren en vijandbeelden te creëren. Een handvol columnisten – Plasterk, Duk, Marbe, – herhalen in wisselende bewoordingen één en dezelfde boodschap. En dat verkoopt. Vooral bij een mediagroep als Mediahuis, waar de ophef meer waard is dan de nuance.



Ik ken geen antisemieten in mijn linkse omgeving. Ik ken wel mensen die solidair zijn met Joden, met moslims, met LHBTI’ers en met vluchtelingen. Mensen die pal staan voor mensenrechten, juist ook voor die van minderheden. Maar ik ken óók Telegraaf-lezers die inmiddels geloven dat “de moslim” en “de linkse elite” samenspannen om Europa te ondermijnen. Niet omdat dat zo is. Maar omdat ze het dagelijks lezen. In een krant die ooit rechts was, maar nu vooral rancune verkoopt.



Feit is: het merendeel van het antisemitisme komt niet uit linkse hoek, maar van extreemrechtse en complotachtige stromingen. De cijfers van het CIDI en internationale instanties zijn daar duidelijk over. Maar dat past niet in het verdienmodel. Dus blijft men suggereren dat solidariteit met moslims antisemitisme zou zijn.



Laat je niet misleiden. Wie antisemitisme echt serieus neemt, bestrijdt het op alle fronten. Bij extreemrechts, in religieuze hoek én waar het zich ook manifesteert. Maar dan wel op basis van feiten, niet op basis van politieke winst.



Laat je niet wijsmaken dat solidariteit met minderheden antisemitisme betekent. Het zijn juist de columnisten die dat beweren, die gevaarlijk dicht bij het echte probleem zitten.