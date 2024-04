Hoe de Russen de verkiezingen in EU-lidstaat Slowakije wonnen

In Slowakije heersen grote zorgen over Russische beïnvloeding van de komende Europese verkiezingen die van 6 tot 9 juni worden gehouden. Het land heeft als geen ander ervaring met dergelijke praktijken, toont deze reportage van Deutsche Welle. Vorig jaar won de pro-Russische populist Robert Fico nipt de verkiezingen. In de campagne doken onder meer audio-bestanden op die gemaakt waren met behulp van AI. In de nep-gesprekken was te horen hoe de democratische opponent van Fico plannen smeedde om verkiezingsfraude te plegen.