Hoe de rijken wegkomen met gedrag waar arme mensen om worden verketterd

Als je arm bent, ben je een aso. Ben je rijk, dan ben je excentriek. We hanteren verschillende maatstaven voor mensen met veel en weinig geld. Brut America legt uit hoe het werkt. Rijke kinderen die twee talen spreken, zijn geniaal. Tweetalige arme kinderen zijn niet goed geïntegreerd. Een lening voor een huis of studie is goed, maar als je een lening afsluit omdat je weinig geld hebt, dan steek je je roekeloos in de schulden. Als de koningin veel honden heeft, is dat schattig, maar hoe wordt er gereageerd op iemand met weinig geld die veel huisdieren heeft?