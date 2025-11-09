Hoe de overheid wel angst zaait met de campagne Denk Vooruit maar de burgers in de steek laat Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 293 keer bekeken • bewaren

Het getuigt van ongelooflijke frivoliteit dat de regering denkt het hierbij te kunnen laten.

De overheid trakteert ons de laatste tijd op een enge tv-spot. Mama loopt met de kindertjes in de supermarkt. Ineens gaat het licht uit. Thuis is alleen maar kaarslicht. Kunnen we het wel volhouden als ineens alle energie wegvalt en er ook geen water uit de kraan komt? Minister Foort van Oosten en voor hem zijn collega Van Weel vinden van wel. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat je het op je eentje met je eigen spullen minstens 72 uur kunt volhouden. Er komen overal brochures met goede raad. Dit alles maakt deel uit van de campagne Denk Vooruit.

Wat moet een mens dan in huis hebben? Laten we dat eens optellen. Een persoon heeft gemiddeld vijfendertig liter water per dag nodig. Met zijn vieren is dat 420 liter voor drie dagen oftewel 42 jerrycans van tien liter, die je allemaal gevuld in de kelder moet zetten nu het water nog volop uit de kraan komt. Dan moet je voedsel kunnen opwarmen. Primus campingbranders zijn waarschijnlijk het handigst. Campinggas is ook een goede optie. Vergeet de bom butagas of de speciale olie voor de branders niet. En evenmin lucifers plus een klassieke blikopener. Anders kunt U niet bij de voorraad blikgroenten waarop U tijdens de magere dagen zult moeten teren. En de rijst, die U regelmatig dient te controleren. Anders komt de kalander er in. Een behoorlijke verbanddoos met daarbij huis en tuin medicijnen zoals paracetamol completeren deze voorraad. Ten slotte hebt U nog een honderdtal kaarsen nodig, zaklantaarns, een opwindradio en een heleboel batterijen. Het is aanbevelenswaardig om stevige, vlijmscherpe messen bij de hand te hebben alsmede schroevendraaiers voor allerlei noodsituaties waaronder aanvallen door hongerige buren. Een honkbalknuppel komt dan zeker ook van pas.

Het getuigt van een ongelooflijke frivoliteit dat de regering denkt het bij angstzaaierij te kunnen laten. Plus stands met foldertjes bij de gemeente en in de supermarkten. Dit vanuit het ideologische standpunt dat burgers zelfredzaam horen te zijn.

Wie zich serieus wil voorbereiden op dagen zonder energie, moet heel wat in huis halen. Aan die jerrycans alleen al is men vierhonderd euro kwijt. De kosten lopen bij elkaar op tot een kleine duizend euro. En dan is er nog helemaal niet gedacht aan de rugzakken en de tentjes voor als je moet vluchten.

Een serieuze overheid zorgt er dan ook voor dat de supermarkten allemaal zorgvuldig samengestelde eenheidsvoedselpakketten verkopen voor een matige prijs. Of ze ziet erop toe in geval van nood bij centrale plekken in de eigen wijk kunnen worden opgehaald zoals een professor bij Nieuwsuur suggereerde. Tegelijk regelt de overheid dat er gestandaardiseerde kooktoestellen, opwindradio’s et cetera verkrijgbaar zijn. Ook tegen matige prijzen. Dat kan als ze bij de industrie zeer grote bestellingen doet.

Dat is niet alles. De Bescherming Burgerbevolking, een fijnmazig netwerk van vooral vrijwilligers die getraind waren om in noodsituaties hulp te bieden en de leiding te nemen, is al in 1986 geliquideerd. Een dergelijke organisatie is in deze gevaarlijke tijd opnieuw broodnodig. Men zou die – ik heb het al eerder gesuggereerd – met behulp van de Nationale Reserve kunnen uitbouwen tot een wijkmilitie, die bijvoorbeeld óók kan optreden als er onbekende drones worden gesignaleerd.

Dát zou oog in oog met de bedreigingen een serieuze aanpak zijn. Maar een serieuze aanpak is het laatste wat we van dat stelletjes grappenmakers in Den Haag kunnen verwachten.

