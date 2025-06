Hoe de NS scholieren dupeert met het afschaffen van de jongerendagkaart

De NS schaffen per 1 juli de betaalbare jongerendagkaart af die elk jaar door vele tieners wordt gebruikt om voor slechts 8,50 euro onbeperkt door Nederland te reizen buiten de spitsuren. Deze populaire kaart blijkt veel intensiever benut te worden dan NS had voorzien toen ze in 2020 werd gelanceerd, waarbij jongeren bovendien langere afstanden afleggen dan de spoorwegen oorspronkelijk hadden ingeschat. Vanaf 1 juli moeten jongeren het nu doen met een kortingsregeling van 40 procent in de daluren, wat voor de meeste reizen aanzienlijk duurder uitpakt dan de huidige vaste dagprijs.