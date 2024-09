Hoe de nieuwe buurvrouw in Duckstad tegen vele veren instreek Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 617 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

De 9 jarige Eva Hulsman bedacht de nieuwe buurvrouw van DonaldDuck, Eva Hamerslag en haar zoontje met donkere veren. En heel anti-woke Nederland viel er overheen.

Aanvankelijk was ik erg enthousiast over de winnende tekening. Een eend met donkere veren in de Donald Duck betekend toch vooruitgang in Duckstad. Het blad kan moeilijk in de jaren 50 blijven hangen. Zoals de winnares het zelf zo mooi zei: "Er zijn ook mensen die een donkere huid hebben en die lezen ook het weekblad. Die voelen zich dan ook een beetje veilig." (Bron AD)

Enkele dagen was Donald Duck trending en ik dacht hé, wat leuk eindelijk eens een positieve # op X... totdat ik een aantal van de reacties las. Mensen tuimelden over elkaar heen over hoe vervelend het was dat de Donald Duck met z'n tijd meeging en dat het veels te woke aan het worden was. Allerlei angsten en haat passeerden de revue. Er moest dan maar een aanslag worden gepleegd in Duckstad want dat hoorde dan ook bij een vernieuwende Donald Duck.