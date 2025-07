Hoe de Likoedpartij van Netanyahu het bestaansrecht van Israël ondermijnt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

Veertien ministers van de Likoed Partij dringen er bij hun politiek leider Bibi Netanyahu op aan de Westbank formeel te annexeren. Het liefst deze maand nog. De klappen die het land de laatste maanden aan zijn vijanden heeft toegebracht en de vriendschap van president Trump maken de tijd er rijp voor.

Dat is dan voor de Westelijke Jordaanoever de tweede keer. Na de eerste Arabisch-Israëlische oorlog bleef de Westbank achter met een Jordaanse bezetting. Koning Abdallah heeft het gebied toen onmidddelijk formeel genationaliseerd en alle inwoners kregen de Jordaanse nationaliteit.

Als Israël de Westbank annexeert, zal dat de bevolking opnieuw gebeuren. Volgens de eigen basiswetten krijgt iedereen op de Westbank dan een Israëlisch paspoort. De huidige westgrenzen vallen weg. De nieuwe staatsburgers mogen zich overal vrij vestigen net als de Arabieren die nu al in Israël wonen. Daarmee is een belangrijke hinderpaal voor het recht op terugkeer weggevallen. Electoraal krijgen de Palestijnen grote macht want alle Israëlische staatsburgers hebben gelijke politieke rechten. Als ze het goed aanpakken, ontstaat zo het Palestina van de rivier tot de zee, vooral als Israël ook meteen de Gazastrook annexeert. Zo creëert de Likoed zelf een staat met gelijke rechten voor joden en Palestijnen.

Dit lacht de activistische ministers ongetwijfeld niet toe. Toch maken de basiswetten van Israël een andere constellatie onmogelijk. Ze zullen niettemin proberen de Palestijnse bevolking in groot Israël te ontrechten en het leven zuur te maken. Dat zou Israël echt tot een apartheidsstaat maken. En daarmee zou het zijn bestaansrecht inderdaad verliezen.



Aanvulling: de Likud partij baseert zich op de ideologie van Ze´ev of Vladimir Jabotinski, een rechtse zionist, wiens nationalisme dicht in de buurt kwam van het fascisme. Een iconische tekst van hem is (in het Engels vertaald) The iron wall. Hij betoogde daarin dat de zionisten de Arabieren militair moesten verslaan. U weet nu waar de term Iron Wall vandaan komt waarmee Israël de muren rond het eigen land aanduiden.

Het zionisme is een ideologie met zeer vele schakeringen en het denken van Jabotinski is zeer controversieel. Neem toch kennis van zijn beruchte artikel, ontdek de rare ambivalentie in sommige passages en besef dat het de omstandigheden van 1923 weerspiegelt

