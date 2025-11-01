Hoe de liefde op X me weer hoop geeft in donkere tijden Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 50 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds Persoon volgen

Ook voor het platform X geldt: wat je erin stopt krijg je terug. En dat kan hoop geven voor de samenleving.

X wordt het riool van de samenleving genoemd waar mensen alles mogen zeggen wat ze willen zonder consequenties of gevolgen. Dit platform brengt mij in deze rare tijden nog steeds veel plezier en vreugde.

In een samenleving die steeds harder wordt en waar onbegrip en angst steeds meer de boventoon voeren vind ik dit best bijzonder.

Auw, ik zit in de rouw

Op het moment zit ik even in een moeilijke periode, ik heb vrijdag afscheid genomen van een hele lieve oudtante waar ik een speciale band mee heb gehad. Daarnaast spelen er nog wat andere persoonlijke dingen waar ik het moeilijk mee heb.

Gelukkig heb ik een lieve coach waar ik een sessie mee kan plannen als het emmertje even overloopt. Daarnaast kan ik nog steeds m'n ei kwijt op X. Het helpt om moeilijke emoties van me af te schrijven en te spuien. En ondanks alle haat die er is krijg ik nog steeds vele lieve reacties en steun.