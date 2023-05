Hoe de klimaatcrisis de kans op tbc vergroot

7 mei 2023 - 17:54

Ik heb jarenlang op het laboratorium Experimentele Infectieziekten gewerkt en kan/mag zeggen dat ik behoorlijk veel weet over bacteriën en bijbehorende infecties maar dit artikel vind ik echt zo verschrikkelijk overtrokken. Ik ben ooit in 1991/1992 van Leiden naar Singapore gereden op de motor en heb veel TBC-patiënten gezien onderweg. Dat had toen al te maken met de zeer slechte hygiëne in alle landen na Iran dus Pakistan/India/Nepal. De rivieren daar zijn net zo zwart als ons rioolwater, in alle steden hangt een verstikkende deken van uitlaatgassen en ga zo maar door. India is voor mij nog steeds de pure HEL op aarde. Tja en is daar in de afgelopen meer dan 30 jaar ook maar iets veranderd? NEE dus!!!!!