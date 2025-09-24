Hoe de Israëllobby al jaren probeert Tofik Dibi tot zwijgen te brengen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 387 keer bekeken • bewaren

Je kan er de klok op gelijk zetten: zodra je in de media of in een publieke functie ook maar iets van kritiek op de genocidale praktijken van terreurstaat Israël durft te uiten, heb je binnen een mum van tijd een online haatcampagne tegen je gericht. Die haat heeft veelal dezelfde oorsprong, namelijk zionistische Israëllobbyclubs als het CIDI en Christenen voor Israël. Dat ondervond ook Bij1-lijsttrekker Tofik Dibi, die inmiddels al jaren te kampen heeft met intimidatiecampagnes van deze clubs.

Voor Dibi begon het in 2021 toen hij, destijds nog als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam, zich had beklaagd over het Israëlische geweld in Palestina. Dat leverde hem direct een haatreactie op van een Telegraaf-journalist, met in diens kielzog een horde extreemrechtse internettrollen. Daarop reageerde Dibi weer met een afbeelding van kakkerlakken, duidelijk gericht aan de Telegraaf en het altijd aanwezige trollenleger.

Het was uitgerekend JA21-pleefiguur Annabel Nanninga, bekend van uitspraken als “Gas geven als je een jood ziet, old habits die hard”, en “Nu even wat Mein Kampfen kopen. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met de kerstcadeaux. Sti-hille nacht, siegheilige nacht” die in de Amsterdamse raad om het ontslag van Dibi vroeg. Ook die aanvallen op Dibi kwamen niet uit de lucht vallen. Het is de modus operandi van de pro-Israëllobby. Behalve CIDI en Christenen voor Israël en verwante clubs, zijn het ook (extreem)rechtse media als de Telegraaf, EW en GeenStijl die – vaak nog vrijwillig ook – de hetze verder opvoeren.

In een video op Instagram deelt Dibi zijn verhaal. Hoe hij hierin belandde en welke methoden de Israëllobby hanteert om zijn tegenstanders monddood te maken: