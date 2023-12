Hoe de goklobby jouw leven kan verwoesten Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 111 keer bekeken • bewaren

Grote kans dat je reclames voor online gokken de afgelopen twee jaar met regelmaat langs hebt zien komen. Op televisie, in het bushokje, als pop-up op je telefoon of tijdens een sportwedstrijd. Sinds de legalisering van online kansspelen in oktober 2021 is deze markt geëxplodeerd. En niet zonder de nodige gevolgen.

In de nieuwste uitzending van BOOS spreekt Tim Hofman met Django, een gokverslaafde man die door de vele reclames na de legalisering een terugval had. Zijn leven is, kort gezegd, verwoest door dit beleid – en hij is niet de enige. Terwijl de gokindustrie al meer dan een miljard verdiend heeft groeit het aantal probleemgokkers. Weten zij welke schade ze aan hebben gericht? En hoe denken ze dit groeiende probleem op te lossen? Daarvoor zoekt het team van BOOS verantwoording bij de voorzitter van branchevereniging VNLOK en goklobbyist to the stars: Helma Lodders.