Hoe de fossiele industrie je een slecht geweten bezorgt om je koest te houden

10 apr. 2023 - 15:44

Uiteraard mag je protesteren, ook als je zelf vliegt. Maar weet wel dat met 1mrd vliegtuigpassagiers ter wereld per jaar, je met meer dan 1 reis per 8 jaar zelf bovengemiddeld bijdraagt. En als je meer dan eur 10000 per jaar verdient en consumeert, zit je boven het globale gemiddelde. Dat neemt niet weg dat je mag protesteren, maar zolang je niet consumindert tot onder voornoemde gemiddelden, is wijzen naar mensen die nog meer vliegen of consumeren dan jij een afleidingsmanouvre. Dus reken maar uit hoe je gedrag er uit moet zien als je wilt dat de wereld als geheel minder consumeert en alles ook eerlijk(er) verdeeld is en handel daar naar. Anders mag je nog steeds demonstreren maar niet raar opkijken dat de wereld niet verbetert