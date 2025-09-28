'Hoe ChristenUnie en SGP een heilige strijd tegen de Palestijnen voeren' Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 448 keer bekeken • bewaren

Een nieuwe documentaire van The Rights Forum toont aan hoe de Israëlische lobbyorganisatie Israel Allies Foundation christelijke overtuigingen over het einde der tijden gebruikt om steun te werven bij protestants-christelijke politici wereldwijd. In Nederland vinden zij welkome bondgenoten in ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder en SGP-politici zoals Kees van der Staaij en Chris Stoffer. Deze samenwerking is gebaseerd op de christelijk-zionistische ideologie, waarin de oprichting van Israël wordt gezien als onderdeel van een Bijbelse profetie over de wederkomst van Jezus.

De documentaire legt bloot hoe deze religieuze overtuigingen worden ingezet voor concrete politieke doelen, met name de ondersteuning van Israëlische annexatieplannen en het ondermijnen van internationale rechtsinstellingen. Tijdens conferenties zoals 'The Trial' in Den Haag spreken christelijk-zionistische leiders openlijk over het vernietigen van het Internationaal Gerechtshof en stellen zij dat Gods wet boven internationaal recht staat. Nederlandse sprekers riepen zelfs op tot het "bouwen van galgen voor de vijanden van Israël" in Den Haag.

Het meest concrete resultaat van deze lobby is de jarenlange campagne tegen VN-hulporganisatie UNRWA, waarbij Ceder en Stoffer er samen met de Israëlische parlementariër Sharren Haskel in slaagden om Nederland ertoe te bewegen de steun aan de organisatie structureel af te bouwen. Deze actie volgt direct Israëls agenda om UNRWA te ontmantelen en daarmee het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen uit te hollen, met directe gevolgen voor honderdduizenden kwetsbare Palestijnen in de regio.