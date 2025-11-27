BNNVARA Logo
Word lid
NPO
Logo Joop
Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Hoe Bureau Utrecht de stad neerzet als een witte idylle geterroriseerd door boeven van kleur

Kijk Nou
  •  
Vandaag
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
313 keer bekeken
  •  
Scherm­afbeelding 2025-11-27 om 15.39.24

Er is iets opvallends aan Bureau Utrecht, het momenteel best bekeken tv-programma's waar politieagenten in Utrecht op straat worden gevolgd. Terwijl de overtreders overwegend van kleur zijn, wordt in de sfeerbeelden rondom de politieacties een totaal ander beeld geschetst. Aspirerend documentairemaker Julia van Gelder zette de beelden op een rijtje:

Meer over:

kijk nou, bureau utrecht
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.

Al 100 jaar voor