Hoe Bureau Utrecht de stad neerzet als een witte idylle geterroriseerd door boeven van kleur

Er is iets opvallends aan Bureau Utrecht, het momenteel best bekeken tv-programma's waar politieagenten in Utrecht op straat worden gevolgd. Terwijl de overtreders overwegend van kleur zijn, wordt in de sfeerbeelden rondom de politieacties een totaal ander beeld geschetst. Aspirerend documentairemaker Julia van Gelder zette de beelden op een rijtje: