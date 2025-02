Hoe bullies in de praktijk te werk gaan

Trump vraagt de gouverneur Janet Mills van Maine - die niet akkoord gaat met het nieuwe uitvoerende bevel rondom transpersonen in studentensport - of ze van plan is zich eraan te houden. Ze antwoordt dat ze de staats- en federale wetgeving zal volgen. Hij vertelt haar dat hij de wet bepaalt. En dat als ze zich er niet aan houdt, haar staat geen federaal geld meer krijgt. Mills antwoordt: “See you in court.”



“Good, I’ll see you in court, I look forward to that,” zegt Trump. “That should be a real easy one, and enjoy your life after governor, because I don’t think you’ll be in elected politics.” Het zijn openlijke dreigementen. Van een man die gewend is JA te horen. Die NEE niet accepteert. Die je dreigt je te vermorzelen als je hem durft tegen te spreken. Een autoritaire autocraat. Met een torenhoog ego.



Er zijn in totaal 510.000 studenten atleten. Daarvan zijn er 10 sporters transvrouw. De baas van de National Collegiate Athletic Association (NCAA) zei in december 2024 dat hun deelname helemaal geen probleem vormt. Het argument dat het oneerlijk is houdt bovendien geen stand, bewijzen wetenschappelijke studies. Het gaat dus werkelijk nergens over. Een non-issue dat gekaapt is voor de rechts-radicale agenda.



Inmiddels neemt het aantal zelfmoorden bij jonge transpersonen in de VS als gevolg van de wetgeving toe. Sowieso is depressie en suïcide bij de groep LHBTQI+ jongeren in de VS hoog bijzonder hoog. Door gebrek aan steun op scholen en afnemende zorg staan ze er alleen voor. Ze voelen zich geïsoleerd.



In Nederland wordt deze groep ook steeds vaker door politici voor de bus gegooid. Mensen van vlees en bloed. Die al tegen genoeg barrières aanlopen, zonder deze bagger. Zorg dat je tegengif bij de hand hebt als je haattaal hoort. Informeer je. Praat geen onzin na. Vraag ze of ze iemand kennen die non-binair of trans is. Het antwoord is meestal nee. Het oordeel is gebaseerd op de (digitale) sociale tamtam.



De gouverneur van Maine krijgt een medaille. Voor dappere daden. Nu kijken wie zich achter haar durft te scharen. De ervaring leert dat de meeste mensen laffe hazen zijn en liever hun eigen hachje redden.