Hoe Blue Monday voor mij een gewone maandag werd

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds Persoon volgen

Het is 19 januari, en Blue Monday wordt weer overal tevoorschijn getoverd en komt bij alles veelvuldig voorbij. De vraag is zijn we echt depressiever op deze ‘blauwe’ maandag of is het niks meer dan een marketingstrategie om ons te doen geloven dat we allemaal depressief zijn?

Geloof mij, een depressie gun ik niemand. Ikzelf heb 17 jaar van mijn leven in een zware depressie gezeten omdat het dopamine-stofje bij mij minder goed werkt. Hier slik ik inmiddels al heel wat jaren antidepressiva voor, een medicijn dat door sommigen afgekeurd wordt en gezien als gemaksmedicijn om de verantwoordelijkheid voor je leven niet te hoeven nemen.

Ik had het nodig om uit de diepte van de zwarte dagen te komen en mijn leven te accepteren zoals het is in alle facetten die dit met zich meebrengt. Zonder medicatie had ik nog steeds in die diepe put gezeten ofwel mezelf nooit verder kunnen ontwikkelen zoals ik heb gedaan. Als je in zo’n diepe depressie hebt gezeten als ik ga je het leven op een andere manier bekijken.

Nee, het is nog steeds geen rozengeur en maneschijn maar ik waardeer wel de kleine dingen des levens beter en zal niet meer zo snel in die diepe put terechtkomen bij tegenslagen. Zeker gezien de donkere tijd waarin we ons met z’n allen momenteel bevinden is het voor iedereen een behoorlijke uitdaging om niet in een zware gemoedstoestand terecht te komen en te blijven geloven in de kracht van het goede van de mens.

Dit zijn keuzes die je elke dag kan maken. Hoe stel ik me op ten opzichte van een ander of een meer kwetsbaar persoon? Goede voornemens kun je elke dag opnieuw maken.

Ik heb geen mogelijkheid om met mijn Wajong-uitkering even snel een reisje naar de zon te boeken om uit de gemoedstoestand te komen van de donkere dagen. Ik vul mijn dagen dus met dingen waar ik blij van word. Vandaag heb ik heerlijk gezwommen en extra genoten van een broodje gezond met warme chocolademelk erbij. (Bite me!)