Hoe Amsterdam dakloosheid kan transformeren van opvang naar omarming Opinie

Ptah Ankh Re Schrijver en medeoprichter van The African Calendar en Dishclosure

Over de keuze om mensen te zien als familie in plaats van cijfers, en waarom werkelijke oplossingen beginnen bij het erkennen van onze gezamenlijke kwetsbaarheid.

Niemand kiest ervoor om dakloos te worden. Als jongerenwerker en maatschappelijk betrokkene spreek ik dagelijks mensen die het systeem heeft gefaald. Hun verhalen, van weggevallen werk tot kapotte relaties, van oplopende schulden tot falende vangnetten, tonen dat dakloosheid geen keuze is, maar een opeenstapeling van omstandigheden die iedereen kan overkomen.

Binnenkort begint de winteropvang weer. Dan worden mensen gereduceerd tot cijfers: 500 bedden, 200 maaltijden, trajectplannen. Die logistieke benadering mist de kern. Dakloosheid draait niet alleen om het ontbreken van een dak, maar om het verlies van gemeenschap en thuishoren. Wie alleen de logistiek regelt, verzorgt lichamen maar raakt geen zielen.

Van Straat naar Gezin

Vorige week sprak ik met Sandra, alleenstaande moeder van twee kinderen in de Bijlmer. Marcel woont acht maanden op straat na een bittere vechtscheiding. Twee jaar vocht hij voor het recht zijn kinderen te zien, verkocht spullen voor advocaatkosten, raakte zijn huis en baan kwijt.

"Het systeem oordeelde dat Marcel ongeschikt was als vader," vertelt Sandra. "Maar hij toont dagelijks meer vaderzorg voor mijn kinderen dan hun biologische vader ooit deed. Hij helpt met huiswerk, waarschuwt voor gevaren, weet wanneer mijn zoon verdrietig is."

Marcel was timmerman voordat zijn leven instortte. Nu repareert hij hekken in de buurt, helpt met verhuizingen, wanneer hij nuchter is. Sandra leerde hem kennen over maanden: eerst groeten, dan verhalen, uiteindelijk vaardigheden ontdekken. Hij mag haar schuur gebruiken als werkplaats, niet als liefdadigheid maar als waardigheid.

De Kracht van Gemeenschap

Mijn vrouw groeide op in de Bijlmer tussen criminaliteit en dakloosheid, én een community die klopte. Als jong meisje nam ze bij KFC alles mee wat overbleef, tegen de regels in. Bij metrostation Ganzenhoef deelde ze dat uit, en dan liep er altijd iemand mee naar huis, zorgde dat ze veilig aankwam. Op zaterdag kocht haar moeder broodjes bakkeljauw voor diezelfde mensen. We letten op elkaar, zorgden voor elkaar. Zo ziet liefde eruit als werkwoord: meelopen, delen, beschermen.

Die geest leeft nog. Bij de recente herdenking van Rivaldo ontstond te midden van verdriet diepe verbondenheid. Generaties stonden naast elkaar: waar rouw gedeeld wordt, wordt veerkracht geactiveerd. De emotionele onderstroom ís de infrastructuur.

Van Cliënt naar Familie

Werkelijke verandering begint wanneer we mensen niet zien als cliënten die aan voorwaarden moeten voldoen, maar als familie die onvoorwaardelijk welkom is. Familie hoeft geen "motivatie voor verandering" te tonen voordat ze aan tafel mag. Dit betekent: als Marcel wil douchen, vraagt Sandra niet naar zijn hulpverleningsplan, ze geeft handdoek en shampoo. Wel binnen veilige grenzen: hij slaapt niet binnen als haar kinderen thuis zijn. Maar krijgt wel de kans om af en toe binnen te zijn wanneer zij er ook is, om even warm te worden, een kopje thee te drinken. Kleine momenten van waardigheid die het verschil maken tussen overleven en leven.

Isolatie houdt het lichaam in alarmstand; verbinding doet het omgekeerde. Housing First geeft stabiliteit, maar zonder Belonging First blijft een huis leeg. Een sleutel opent een deur; de sleutel tot het hart redt levens.

Wat Amsterdammers Kunnen Doen

Begin met je eigen straat. Organiseer maandelijkse "buurkeukens". Deel vaardigheden, netwerken, verhalen. Loop mee: stel vaste momenten in voor thuiskomst-check. Open tijd voor koffie, help met formulieren. Nabijheid is therapeutisch.

Sandra's straat probeert dit voorzichtig. Marcel helpt met koken, deelt zijn vaardigheden. Geen huissleutels of oppas, maar wederzijds respect binnen realistische kaders. Het gaat niet om naïef vertrouwen, maar om kansen binnen veilige grenzen.

De Paradox van Schaarste

Amsterdam telt 4 procent leegstaand vastgoed terwijl 15.700 mensen dak- of thuisloos zijn. Het probleem is niet ruimte, maar toegankelijkheid. Wat nodig is: radicale gastvrijheid. Niet de gepaste gastvrijheid van instellingen, maar de moedige gastvrijheid van een stad die besluit niemand buiten te sluiten.

De Kans van Deze Winter

Dakloosheid houdt ons een spiegel voor, toont waar solidariteit ophoudt. Maar ze toont ook mogelijkheden: wat gebeurt wanneer mensen elkaar werkelijk zien. De logistiek van liefde meet succes niet in efficiëntie maar in transformatie. Zij waardeert relaties meer dan resultaten.

Deze winter hoeft niet hetzelfde scenario. Amsterdam kan kiezen voor een andere benadering. Buurten kunnen collectieve verantwoordelijkheid nemen voor alle bewoners. Want uiteindelijk is de oplossing niet alleen meer huizen, maar meer thuis. En thuis is overal waar mensen zich welkom weten.

De winter komt eraan. De vraag is niet hoeveel bedden we klaarzetten, maar hoeveel ruimte we maken in onze harten. Want pas wanneer iedereen thuishoort, zijn we allemaal thuis.