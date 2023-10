Hoe Amazon miljarden verdient: wapens voor kinderen, pis als energiedrank Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1618 keer bekeken • bewaren

Er is een hoop mis met Amazon, de postorderreus die van Jeff Bezos een van de rijkste mensen op de planeet heeft gemaakt. Van het ontduiken van belastingen via schimmige constructies, tot het uitbuiten van medewerkers en het actief tegenwerken van vakbondsvorming. De Britse presentator en YouTube-ster Oobah Butler besloot bloot te leggen wat er nu precies allemaal schort aan het bedrijf dat zo veel miljarden omzet dat het oprichter Bezos in staat stelde voor de grap in een piemelvormige raket naar de ruimte te vliegen. Dat leverde na een paar jaar onderzoek en undercoverwerk de documentaire The Great Amazon Heist op, voorlopig alleen nog te zien op het Britse Channel 4.

Wel geeft Butler hier en daar prijs wat hij zoal aantrof. Zo besloot hij eens te testen hoe makkelijk het is voor een kind om aan dodelijke wapens te komen. Dat bleek, misschien niet geheel verrassend, kinderlijk eenvoudig. Terwijl Amazon zegt leeftijdseisen te stellen aan het kopen van bepaalde producten, valt dat in de praktijk vies tegen. Een fles wodka kopen? Ja dan wel. Maar Butler laat zijn zesjarige nichtjes via Amazons digitale assistent Alexa een hele reeks producten aanschaffen die zonder meer als wapen kunnen worden gezien. Van zakmessen en scalpels, tot pijlpunten en snoeizagen. Allemaal zonder leeftijdscheck binnen korte tijd via de brievenbus bezorgd bij de twee kleine meisjes. En dat is strafbaar, zeggen experts. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk zou dat een boete tot wel 5000 pond (ruim 5.700 euro) per product kunnen betekenen voor Amazon. De meisjes kochten in totaal 67 gevaarlijke voorwerpen.

Een ander punt dat Butler aankaart is de onmenselijke werkdruk waaronder koeriers hun dagelijkse taken moeten uitvoeren. Hun schema is zo moordend dat ze op papier elke drie minuten een bestelling moeten afleveren om hun targets te halen. Wie die targets niet haalt, krijgt strafpunten. Wie te veel strafpunten heeft, wordt ontslagen. En dus kachelen de koeriers door en stoppen zo min mogelijk. Plassen doen ze onderweg in een flesje. Dat flesje moet echter wel geloosd worden, want wanneer er eenmaal terug op het depot een flesje pis in de bus wordt aangetroffen, betekent dat opnieuw een strafpunt. En dus worden de flesjes vlakbij het magazijn nog even snel uit het raam gesmeten.